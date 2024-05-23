族語老師助羅馬拼音族名 吉安鄉137人恢復原民身分

立法院去年底三讀通過原住民身分法修正案，花蓮吉安鄉公所指出，很多族人依規定申請恢復原民身分，但不知族名如何拼音，因此戶政事所與族語老師合作，已協助137名族人身分登記。

原住民身分法修正後，父或母一方具有原住民身分者，其子女只要到全國任一戶政事務所申請並列父或母原住民族傳統名字，就可以取得原民身分，不用再改姓。

花蓮縣政府民政處統計，截至4月底全國原住民人數共59萬7800餘人，花蓮縣共9萬3518人居全國最多，縣內又以吉安鄉1萬5848人最多。

吉安鄉公所指出，今年初很多族人申請恢復原住民族身分，依規定必須要有羅馬拼音的傳統名字，遇到沒有族名、不知如何拼音等問題，造成族人在身分登記困擾。

為協助族人順利取得原民身分，吉安鄉戶政事務所結合吉安鄉公所原住民所族語老師資源，培訓老師了解戶政事務所身分登記流程，讓族語老師依個案協助族人。

以阿美族為例，族名為「個人名+親名+氏族名」或「個人名+親名」，布農族是「個人名+氏族名」，須個別協助族人依家族傳統取得羅馬拼音的族名。

吉安戶政事務所指出，截至今年4月底，共協助完成137名族人並列羅馬拼音傳統名字取得原住民身分；若民眾有族名羅馬拼音問題，可撥打電話至戶政事務所，將安排專人協助。