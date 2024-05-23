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水芋保險開跑遭10級風襲可理賠 花蓮縣加碼補助2成保費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉水芋納入農業保險，除農業部，縣府也加碼補助2成保費。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣吉安鄉水芋納入農業保險，除農業部，縣府也加碼補助2成保費。圖／花蓮縣政府提供

農業部農業金融署開辦水芋保險，花蓮吉安鄉是全台6個承保地區之一，除農業部提供5成保費補助，縣府再加碼補助20%，鄉農會也研議補貼方案，鼓勵農友投保，因水芋怕風害，一旦有颱風，水芋遭10級強風吹襲，就可獲理賠，27日下午舉辦說明會。

花蓮縣水芋主要產地在吉安鄉，被列為「四寶之一」，20多農戶種植共160公頃。吉安鄉農會總幹事張德奇說，水芋怕風害，若生長期受颱風強風吹襲，造成植株傾倒、葉片破損，長出的塊莖變小或品質不佳，但勘災時不易從外觀認定，讓農民非常吃虧。

農業處長陳淑雯說，水芋保險是氣象參數型保單，以中央氣象署氣象站測得資料為理賠依據，保險期間有颱風且測得最大瞬間風達10級，換算每秒風速24.5至28.4公尺起可獲理賠，標準明確，可免除勘損爭議，事故發生後就快速理賠，核撥給農民。27日下午2時在吉安鄉農會向農友說明。

花蓮縣府4年前持續向農業部爭取水芋納入農產業保險，農金署本月宣布開辦，承保地區包括苗栗縣、台中市及花蓮縣內6個緯度相近的主要產區，花蓮縣承保地區是吉安鄉。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，以風速作為理賠標準，對農友較有保障，但前提還是要投保，雖保費有點高，農業部、縣府都有補助，鄉農會也研議對產銷履歷的芋農提供保費補貼，希望農友踴躍投保。

吉安 花蓮 農會

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