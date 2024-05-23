好厝邊來了！台東6梯次振興觀光團挺花蓮
振興花蓮震後觀光，觀光署推出自由行及團體旅行補助共9.65億元給花東兩縣，雖然台東縣補助方案7月才上路，但縣府及市公所仍以行動挺姊妹縣花蓮，共創「花東本一家」。今天市公所振興花蓮地區經濟觀光團再出發，縣長饒慶鈴預祝旅途順利。
台東市長陳銘風表示，雖然台東也受地震影響觀光產業，但花東本一家，深知天災帶來的傷痛與不便，也感同身受復元之路很漫長艱辛，所以做為好厝邊、姊妹縣市，就要用實質行動支持相挺到底，除近期與花蓮縣府密切討論相關合作方案，也補助市公所組團遊到花蓮。
今天早上7點市公所振興花地區經濟觀光團在南京路集合，分別搭乘2輛遊覽車前往花蓮兩天一夜的遊程，由市長陳銘風帶團。行前饒慶鈴到場與團員互動，預祝旅途順利。團員見到縣長出現，很開心表示「會買很多花蓮特產分享給親友」。
市公所表示，整個振興觀光團共有6個梯次，參加人員都以市公所員工及志工為主，行程安排除前往特定景區外，也安排農特產品及手工文創區參訪，希望直接採購花蓮在地好物，實質挹注經濟。
據了解，縣府除了補助市公所前往花蓮觀光外，日前舉辦的東浪嘉年華及即將登場的熱氣球嘉年華、最美星空音樂會等大小型活動，都安排攤位讓花蓮農特產品免費進駐展售，期望花東不分你我，同心共榮。縣府更呼籲大家多加利用觀光補助優惠方案，來花東旅遊。
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