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加強營養午餐品質 基隆增11名營養師、各校設午餐秘書

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府為學校增加11名營養師，並增設午餐秘書，加強營養午餐品質。圖／基隆市政府提供
基隆市府為學校增加11名營養師，並增設午餐秘書，加強營養午餐品質。圖／基隆市政府提供

基隆市政府為讓國中小學生在學校享用營養午餐吃得安心，提報學校營養午餐人力追加預算1942萬元，包括提升廚工待遇，增聘11名營養師讓全市學校都有營養師涵蓋，各校增設「午餐秘書」，教師兼任午餐秘書後減少授課節數，為學生檢視食材品質，落實學校午餐安全。

市府昨在議會說明，去年至今，市府提高補助學童每人每餐20元營養午餐費用，還引進HACCP專家入校輔導。今年規畫要讓午餐人力預算到位，使學校廚工、午餐秘書、學校營養師等午餐工作者的待遇及制度能夠充足。市府推出學校食安三箭，食材經費提升、專業制度導入、午餐工作者待遇提升。

教育處代理處長楊桂杰表示，此次追加減預算提報學校營養午餐人力追加預算共計1942萬元，包括提升廚工待遇追加1135萬元，增聘營養師編制追加571萬元，以及午餐秘書減課追加234萬元。

議員吳驊珈說，各校營養師應到位，另外增加的午餐秘書由老師兼任，但老師不是專業人員，要審核菜單等業務，是否會增加老師額外負擔，應研議增加加給，避免發生出走潮。

議員鄭文婷表示，基隆發生多起食安中毒意外，大家要一起面對，市府要建立處理SOP，尤其第一時間要停止出問題的供應廠商，但一定要有備用協力廠商，才不會發生空窗期。

教育處代理處長楊桂杰說，此次增聘5名編制營養師以及6名約聘營養師，使全市學校都可以有營養師涵蓋，為學校午餐菜單把關。另外編列午餐秘書的減課鐘點費，讓教師兼任午餐秘書可以減少部分授課節數，為學生檢視食材品質，落實學校午餐安全。

追加預算使全市105名廚工寒假及暑假期間仍可以支領半薪，而且還可有年終工作獎金。廚工寒暑支薪除可協助廚房環境清潔外，還可參加食安管制系統衛生講習以及廚藝精進相關教育訓練，提升專業知能精進廚藝。

教育處說，從食材標章、食材品質、食材溫度、製備烹調、保存溫度、運送配膳及環境清潔等，都需要有充足專業人力督導管理，烹調人員的經驗和廚藝，更是直接影響午餐是否徹底煮熟，調味是否美味的關鍵，而午餐行政人力涉及補助、訂餐、退餐相關學生用餐權益事宜。

基隆市府為學校增加11名營養師，並增設午餐秘書，加強營養午餐品質。圖／基隆市政府提供
基隆市府為學校增加11名營養師，並增設午餐秘書，加強營養午餐品質。圖／基隆市政府提供
基隆市府為學校增加11名營養師，並增設午餐秘書，加強營養午餐品質。圖／基隆市政府提供
基隆市府為學校增加11名營養師，並增設午餐秘書，加強營養午餐品質。圖／基隆市政府提供

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