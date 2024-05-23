拚犬貓認養機會 花蓮推1日志工

花蓮縣狗貓躍動園區成立3年多，收容200多隻流浪狗貓，是縣內重要動物保護基地，縣府今年規畫一日志工體驗，每場次2小時，邀志工陪伴毛小孩玩耍、洗澡梳毛，盼提高犬貓曝光率，有機會被愛心人士認養，縣府也辦全國第一場以犬貓為主的攝影比賽，邀民眾帶毛孩到花蓮旅遊，拍下照片，有機會獲得大獎。

一日志工體驗活動從5月28日起至7月6日，每周二、六在狗貓躍動園區舉辦，每周二上、下午各一場，周六為上午一場，共計18場，每場次2小時，內容包括與犬隻互動、洗澡、梳毛、散步等，民眾報到時抽籤決定花色，配對要照顧的犬貓，過程中觀察並撰寫毛小孩的個性，繪製成圖案，協助介紹犬隻的性格特點和細節。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，藉由一日志工體驗，可以增進犬隻們的社會化，再透過志工將體驗心情化為文字，發布在網路平台上，希望提升園區內的犬貓曝光率，讓更多人看到牠們的獨特性，提高被認養的機會。

縣府還舉辦「『毛』齊來揪愛旅行攝影比賽」，農業處長陳淑雯說，活動總獎金10萬元，8月14日至30日投件，每人限定投件5張，將選出金、銀、銅獎各1名，及優選3名、佳作5名、入選10名，共18個獎項，歡迎全國民眾帶著毛小孩來花蓮旅遊，留下幸福照片。