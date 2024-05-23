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資訊看不清…基隆站牌長青苔 公車處允改善
基隆市多雨潮濕，民眾反映市公車、國光客運等公車站牌常有汙染、長青苔，其中隆聖國小、基隆女中站牌已滿布青苔，連字都看不清楚。議員表示，除「青苔站牌」應改善，不少站牌老舊、沒地方遮雨，市公車和國道客運站體共用空間不足，也造成民眾困擾。市府公車處表示，會加強清潔並有換新計畫，老舊站牌逐步改善；國光客運也允諾會改善。
有公車族日前在臉書社群「基隆人大小事」反映，隆聖國小的市公車站牌滿布青苔，上頭的資訊幾乎看不清楚，十分誇張，希望主管機關能強化維管。
市公車處表示，接獲民眾反映隔天即派員清洗隆聖國小站牌，並檢查沿線公車站牌加以清洗。
另，國光客運基隆女中站牌也有相似情況，連字都看不清。國光客運客服中心回應，會請基隆站派員了解。
議員郭美秀質詢指，不少站牌長青苔，公車站牌老舊也要加速汰舊換新，很多站牌市公車和國道客運共用，卻市公車在維護、付費不公平。
議員施偉政說，中山區不少公車站牌夜間沒燈光，也缺電子資訊服務，對夜歸婦幼造成風險，應加強改善。
市公車處長楊華中回應，市府與民間企業合作認養公車站牌，有展現特色，老舊站牌有換新計畫將逐步改善，缺乏照明空間也會盡快處理；至於與國道客運共用站牌，會要求分擔費用。
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