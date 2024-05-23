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專業修剪 台東汛期疏木不再斷頭
台東每到汛期即加強各項防災整備，但過去「斷頭式」的樹木修剪作法常遭詬病，今年廠商改以專業方式修剪，避免樹木動輒遭斷頭。縣府行政處表示，近年嚴格要求單位人員及廠商參與樹木撫育修剪及高空樹木修剪和機具精進等課程，得標廠商須取得合格證書才能投標承攬修樹工程，進一步護樹。
各縣市在防汛期間疏伐樹木，避免颱風暴雨驟至，林蔭茂密的路樹成為危及安全的禍首。但台東縣每年5、6月汛期，很多機關單位仍慣以齊頭式手法修剪樹木，成排路樹看起來像被「斷頭」，破壞景觀，也損及樹木生長功能，屢遭民眾與護樹團體痛批。
周姓市民說，過去常看到道路兩旁成排樹被攔腰砍斷，有些得等1、2年才有辦法再生，有的樹木就此枯死。台東縣政府面對民眾批評，近年要求參與疏伐木工程的廠商須上專業課程，避免粗暴濫伐。這幾天包括縣府、學校及公路局陸續進行疏木工程，已不再看到齊頭式的修剪作法。
參與課程的人員說，上完課後，才知道修剪樹木需要專業，修剪過當，樹木會因傷口大無法癒合，成為菌類入侵的破口，造成腐朽枯死，樹根支撐力也會減弱。
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