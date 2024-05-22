東華大學地震災損重建經費17億盼中央挹注 閣揆卓榮泰給承諾
行政院長卓榮泰上任第一個視察行程選擇到花蓮，視察災害復原工作。會勘完蘇花公路下水清橋後，便趕往國立東華大學，了解理工學院一館火災後重建情形。校方表示，災損有9大項，重建經費高達17億元，希望中央挹注。卓榮泰指出，學生是政府的責任，從地方到中央都要一起努力重建校園。
403花蓮強震引發東華大學理工學院一館大火，化學物品、教室等全部拆除，延燒21小時才撲滅，校方發起校友募捐活動，吸引許多校友、單位慷慨解囊。
校長徐輝明表示，災損最嚴重是理工一館D棟，該建築為2千坪口袋型建物，需要拆除、重建，重建經費約6億元、硬體約3億元，已經發包出去，預定3年內可全數復原。感謝教育部願意分3年補助學校，而學校也自籌4億元，還需要中央政府、各界善心人士協助，感謝行政院卓院長百忙中聽取簡報，給予支持與鼓勵。
卓榮泰指出，「窮不會窮教育、苦不會苦孩子」，學生是政府的責任，一定要把重建工作做好，所有經費一定要如期如質落實。教育不只把建築做好，還要恢復以往的教學環境；對於建築物補強、遠距相關配套措施、學生宿舍安置等，都要面面俱到，從地方到中央，從行政到國會都要一起努力。
另外，東華大學這次受創嚴重，是因為花蓮沒有化學消防車可及時處理，內政部長劉世芳回應，因應花蓮對外交通易受阻、地形狹長等，會審慎評估設置機具或消防車的可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言