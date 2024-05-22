林姿妙涉貪案最快8月底宣判 一審結果牽動地方「攸關2026局勢」

宜蘭縣長林姿妙涉貪案將進入審理階段，從6月12日開始密集開庭，力拚8月初辯論終結，8月底宣判，最壞的結果將被停職，由副縣長林茂盛代理，判決確定才會改由中央派員代理。目前來看一切為時尚早，綠營並不關心，藍營則對判決深具信心。

林姿妙涉嫌違法核發農地農用證明、特殊洗錢等，2022年被檢方依貪汙治罪條例、特殊洗錢、偽造文書等罪起訴，同案被起訴者包含縣府、羅東鎮公所官員共15人；宜蘭地院去年9月開始連開13次準備庭，調閱多次偵訊光碟，近日調查完畢，將開審理庭。

地院排定從6月12日開始，開13次審理庭，分別是6月12日上午、13日下午、18日下午、19日上午、7月2日下午、3日上午、4日下午、9日下午、10日上午、11日下午、30日下午、31日上午、8月1日下午，辯論終結後合議庭擇日宣判，預計最快8月底。

根據地方制度法第78條、82條，林姿妙若一審被判犯貪汙治罪條例，處有期徒刑，內政部將停止其職務，由副縣長代理，二、三審改判無罪可復職，判刑確定才會解職，若解職時任期不到2年將辦補選，超過則由中央派員代理；考慮到今年12月任期就滿2年，幾乎可以肯定不會有補選。

綠營人士指出，目前黨內重心放在5月26日的主委選舉，對林姿妙案的一審判決並不關心，畢竟補選機率太低，就算中央要派員代理，也是判決確定後的事；藍營人士拍胸脯保證，各方證據顯示林姿妙清白，司法再怎麼黑暗都不可能做出過於離譜的判決，有信心縣長獲判無罪，「完全不考慮被停職的狀況」。