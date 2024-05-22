不讓震後補助空窗 縣府提前推住台東抽6萬6旅遊金

0403花蓮地震，中央啟動振興花東觀光，花蓮6月上路，台東則延後7月實施，台東縣府不讓觀光空窗期，今天宣布推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動。縣長饒慶鈴說，只要住宿消費，可抽最高頭獎66000元旅遊獎勵金。

饒慶鈴說，她認同地震過後中央振興花蓮及台東觀光的措施，不過，台東預計7月才上路的振興方案，確實會有空窗期，所以縣府想方設法在現有預算中，擠出經費來填補沒有振興方案的6月，透過旅遊獎勵金鼓勵更多人來台東旅遊。

台東自0403花蓮地震後，觀光也跟著受重創，5月至6月旅宿訂房率，從4成掉到只剩2成，觀光署推出震後振興觀光方案，補助台東7月及8月團體旅遊及自由行旅遊，但業者認為現在已進入觀光旺季，6月沒補助方案，恐會持續影響到暑假。

觀光協會理事長李數奼說，日前她也拜訪花蓮縣觀光協會，除關心花蓮震後狀況，也表達台東觀光產業同受重創，盼兩縣業者共同攜手；這次縣府推出這項66方案，相信會吸引遊客來觀光，事實上台東很安全，大家可以放心來旅遊。