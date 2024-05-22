快訊

被性侵後傳LINE說愛你？林姿妙兒不忍了 控前女友說謊

中捷砍人醫專男移送畫面曝 父：兒20歲為自己負責「我對傷者負責」

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刺激震後經濟 花蓮東大門夜市「加倍券」25日開跑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
403震後花蓮觀光市場低迷，政府推出「好市加倍券」活動，自5月25日至7月31日止，只要自備環保餐具到東大門夜市消費，即可以100元現金兌換200元加倍券。記者王思慧／攝影
403震後花蓮觀光市場低迷，政府推出「好市加倍券」活動，自5月25日至7月31日止，只要自備環保餐具到東大門夜市消費，即可以100元現金兌換200元加倍券。記者王思慧／攝影

403地震後，花蓮觀光市場低迷，為振興經濟觀光，經濟部協同花蓮縣政府辦理「好市加倍券」活動，自5月25日至7月31日止，只要在期間的周五六日，自備環保餐具到東大門夜市消費，即可以100元現金兌換200元加倍券。同時觀光署、縣府與5旅宿業公協會呼籲旅宿業者不漲價，保障消費者權益。

花蓮東大門夜市全區有福町夜市、原住民一條街、自強夜市及各省一條街等，403強震後遊客減少，攤商生意一落千丈，中央與地方政府聯手振興經濟。

經濟部與縣府舉行「傳市品牌 好市加倍券」活動，並推廣環保理念，在活動期間使用自備的環保袋、環保杯、環保餐具與其他環保用品等，經東大門夜市各區管理委員會工作人員確認後，即可以新台幣100元現金兌換200元「傳市品牌好市加倍券」。

每區夜市限量158份，每人、每日限領1份，領完會在手上蓋章標記，各區領到的加倍券只能在該區使用，像是在福町夜市換到的加倍券，就只能在福町夜市配合攤位消費。

東大門福町夜市主委黃家明表示，好市加倍券補助不無小補，相信可以帶動夜市經濟活動，讓更多人願意到夜市消費，盼「加倍券起頭促銷」。至於加倍券只有假日，希望平日也能有補助，能平衡一下人潮。

黃家明說，地震發生以來，最慘一天收入只有3、400元，周六也僅有1000多元，員工們大多家境不好，為不讓員工失業，只能硬撐照常營業；也選擇在市區店家寄賣商品，才能有微薄收入。

另外，觀光署將於6月1日上路的振興觀光自由行補助方案，周一至周四平日住宿每房補助1000元，周五至周日及假日住宿補助500元。

縣府觀光處長張志翔表示，呼籲旅宿業者不漲價，保障消費者權益，遊客可到「台灣旅宿網」查詢旅宿業者房價，若業者實際收取房價超過定價，就屬漲價行為，可以向縣府檢舉；若經查證屬實，將依發展觀光條例裁罰，依漲價金額多寡，處1萬元至5萬元罰鍰。

夜市 消費者 花蓮

延伸閱讀

花蓮6年3大震釀傷亡 議員建議縣府成立防災局

50顆花蓮大西瓜慰勞三重警分局 調解會主席林志忠挺災區農民

綠主委內戰／宜蘭、花蓮三腳督 南投互控「暗黑勢力VS吸金集團」

花蓮醫消創救心綠色通道 4年救援102位心肌梗塞患者

相關新聞

刺激震後經濟 花蓮東大門夜市「加倍券」25日開跑

403地震後，花蓮觀光市場低迷，為振興經濟觀光，經濟部協同花蓮縣政府辦理「好市加倍券」活動，自5月25日至7月31日止，...

花蓮6年3大震釀傷亡 議員建議縣府成立防災局

花蓮縣6年3大震，造成人命傷亡、大樓倒塌、道路崩阻，縣議員魏嘉賢今天質詢時建議縣府成立防災局，人力不需要多，可在地做長期...

今年將不再斷頭 台東汛期友善梳木獲讚「看了就舒服」

到了防汛期，台東縣機關單位近日加強各項防災整備，其中包括修剪樹枝，有別於過去詬病的「斷頭式」梳木，今年廠商以專業方式修剪...

雨都特色？基隆公車站牌長滿青苔字看不清 民眾盼改善

基隆市多雨潮濕，有民眾反映，安樂區隆聖國小站牌滿布青苔，都快看不到字了，變成青苔站牌。議員表示，很多青苔站牌應改善，並指...

基市亂丟垃圾罰鍰多次調高…宣導看板未更新 環局擬統一設計

基隆市長謝國樑推動乾淨家園政策，環保局裁罰亂丟垃圾初犯罰鍰一路加碼，從1200元提高到3600元，但里鄰或傳統市場早年設...

宜蘭高鐵延宕…選址不當？ 藍綠爭辯

高鐵延伸宜蘭工程進度仍停留在環境影響評估階段，縣議會昨專題報告，民進黨議員批縣府當初堅持站址位於縣政中心，而非原本中央規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。