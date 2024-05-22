刺激震後經濟 花蓮東大門夜市「加倍券」25日開跑

403地震後，花蓮觀光市場低迷，為振興經濟觀光，經濟部協同花蓮縣政府辦理「好市加倍券」活動，自5月25日至7月31日止，只要在期間的周五六日，自備環保餐具到東大門夜市消費，即可以100元現金兌換200元加倍券。同時觀光署、縣府與5旅宿業公協會呼籲旅宿業者不漲價，保障消費者權益。

花蓮東大門夜市全區有福町夜市、原住民一條街、自強夜市及各省一條街等，403強震後遊客減少，攤商生意一落千丈，中央與地方政府聯手振興經濟。

經濟部與縣府舉行「傳市品牌 好市加倍券」活動，並推廣環保理念，在活動期間使用自備的環保袋、環保杯、環保餐具與其他環保用品等，經東大門夜市各區管理委員會工作人員確認後，即可以新台幣100元現金兌換200元「傳市品牌好市加倍券」。

每區夜市限量158份，每人、每日限領1份，領完會在手上蓋章標記，各區領到的加倍券只能在該區使用，像是在福町夜市換到的加倍券，就只能在福町夜市配合攤位消費。

東大門福町夜市主委黃家明表示，好市加倍券補助不無小補，相信可以帶動夜市經濟活動，讓更多人願意到夜市消費，盼「加倍券起頭促銷」。至於加倍券只有假日，希望平日也能有補助，能平衡一下人潮。

黃家明說，地震發生以來，最慘一天收入只有3、400元，周六也僅有1000多元，員工們大多家境不好，為不讓員工失業，只能硬撐照常營業；也選擇在市區店家寄賣商品，才能有微薄收入。

另外，觀光署將於6月1日上路的振興觀光自由行補助方案，周一至周四平日住宿每房補助1000元，周五至周日及假日住宿補助500元。

縣府觀光處長張志翔表示，呼籲旅宿業者不漲價，保障消費者權益，遊客可到「台灣旅宿網」查詢旅宿業者房價，若業者實際收取房價超過定價，就屬漲價行為，可以向縣府檢舉；若經查證屬實，將依發展觀光條例裁罰，依漲價金額多寡，處1萬元至5萬元罰鍰。