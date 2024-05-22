花蓮6年3大震釀傷亡 議員建議縣府成立防災局

花蓮縣6年3大震，造成人命傷亡、大樓倒塌、道路崩阻，縣議員魏嘉賢今天質詢時建議縣府成立防災局，人力不需要多，可在地做長期且專業研究，災害來臨時即時提供專業建議；縣府代理祕書長饒忠認為可比照國外，由中央在地方設置的專案辦公室協助應變。

2018年芮氏規模6.2的0206地震及今年規模7.2的0403地震，分別造成17人、18人死亡，還有數百人受傷、樓房倒塌，2022年規模6.8的918地震雖然震央在台東池上，劇烈搖晃使得鄰近的花蓮玉里等多鄉鎮大橋崩斷、道路隆起，至今還在重建。此外，颱風、大雨造成的道路中斷、土石流等災情，都是花蓮長年隱患。

縣議員魏嘉賢今天在議會質詢時，提出防災局構想。他說，地方防災由消防局主責，其實各局處分工很細，一些單位消防局無法直接指揮，0403大地震同時發生大樓倒塌、太魯閣及中橫、蘇花人員受困，還有東華大學火災，消防局人力難以負荷。可參考國外經驗，像日本就有專責的防災大臣，建議縣府成立防災局，一旦發生意外，可以即時發揮功能。

魏嘉賢說，防災局人力不需多，在地做長期且專業的研究，像是蘇花公路一旦發生土石流要如何因應，供縣府或縣長參考。

縣府代理祕書長饒忠會後表示，這個建議很好，但縣市政府組織架構、編制有限制，沒有擴編空間。若採任務編務，計畫人員要非常專業，且須有相當的授權，才能統整指揮各單位。