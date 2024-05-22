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雨都特色？基隆公車站牌長滿青苔字看不清 民眾盼改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
有民眾反映，隆聖國小的站牌滿布青苔，都快看不到字了，變成青苔站牌。圖／取自基隆人大小事
有民眾反映，隆聖國小的站牌滿布青苔，都快看不到字了，變成青苔站牌。圖／取自基隆人大小事

基隆市多雨潮濕，有民眾反映，安樂區隆聖國小站牌滿布青苔，都快看不到字了，變成青苔站牌。議員表示，很多青苔站牌應改善，並指還有不少站牌老舊、沒地方遮雨、市公車國道客運站體共用空間不足，造成民眾困擾。市府公車處表示，會加強清潔並有換新計畫，老舊站牌逐步改善。

有民眾日前在臉書社群「基隆人大小事」反映，隆聖國小的公車站牌前後都滿布青苔，「字都快看不到了」，十分誇張，希望能多巡查，民眾根本看清楚。

基隆市公車處行政室主任曹盛堯回應，公車處將派員清洗隆聖國小站牌，並檢查沿線公車站牌予以清洗，便利民眾閱讀乘車資訊並改善市容。

議員郭美秀昨天在議會公車處業務報告時也說，有不少站牌長青苔要加強清洗，還有公車站牌老舊要盡速汰舊換新。而很多站牌市公車和國道客運混用，但都是市公車在維護、付費並不公平。

議員施偉政表示，中山區有不少公車站牌夜間沒有燈光、也沒有電子資訊服務，對夜歸婦女的安全是很大的威脅，搭車會有風險，應加強改善，很多站車市公車和國道客運混用，停等線不清楚，造成民眾困擾。

市公車處長楊華中表示，市府與民眾企業合作認養公車站牌，很多都有特色成為打卡景點，對於老舊公車站牌有換新計畫，會逐步改善，對於沒有照明的站體，安全的維護會加強改善；至於和國道客運共同站體的部分，會轉達把停等線畫好，共用站體會要求國道客運也支付部分費用。

公車 國道客運 基隆

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