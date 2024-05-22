受監護處分人基隆脫逃 宜蘭校園5/22暫停開放

中央社／ 記者王朝鈺宜蘭21日電

宜蘭縣政府教育處今天晚間在官網公告，因應基隆受監護處分人近日從基隆地區逃脫，為維護校園安全，宜蘭縣各級學校校園明天暫停開放，如有延長將再行公告。

教育處表示，為維護師生安全，請各校加強校園巡查，並與轄區派出所密切聯繫，學生上學、放學盡量結伴同行，請勿在外逗留，若有發現可疑人士，請於第一時間通報警方與教育處學務管理科。

教育處指出，這次校園暫停開放目的為加強門禁措施，避免陌生人士進入校園造成校安疑慮，原有校園依自治條例長期外借固定團體運動使用，則不受影響，請各校做好進出人員控管，維護師生安全。

患有思覺失調症的39歲簡姓男子，因殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，簡男19日從基隆某醫院脫逃，根據警方調查，簡男當天下午4時在基隆市中正路，搭乘首都客運1579路線前往台北，在台北捷運南京三民站下車，警方已派員全力查緝。

基隆 宜蘭 校園安全

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