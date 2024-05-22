收1.9億 台東交通罰款 去年超收7千萬

台東縣政府去年交通違規預算編列1億2千萬元，實收1億9千萬元，超收7千萬元。議員諷「公庫賺飽飽」，警方為衝績效，追逐老農進入部落取締未戴安全帽，引發民眾反感。警察局長梁東山表示，執法目的是為保護民眾安全，不會為達預算目標給基層壓力或刻意擾民。

縣議會昨日部門質詢，議員古志成說，去年交通違規的罰金收入1億9千萬元，台東人口21萬人，等同每名成人要負擔6、7千元的罰金，很不合理，也不合情。

議員楊清順表示，曾目睹巡邏車取締1名騎車未戴安全帽長者，一路追至部落家門口，實在沒必要，建議警方可側錄再逕行舉發，否則若因追車發生意外誰負責。

議員陳宏宗說，不少民眾反映，警方取締交通違規「很勤勞」，不能因為要衝業績，為達年度預算配額而拚命抓違規，鄉下地方生活苦哈哈，會引起百姓反感。

局長梁東山表示，員警執法目的是要保護民眾安全，若執法有過，會檢討改進。交通隊長劉正達強調，交通執法不以達到歲收額度為考量，民眾只要遵守交通規則，不會被取締開單。