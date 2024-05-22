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基捷基隆負擔恐破百億 民代憂錢坑

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆捷運總經費日前再增為1093億元，基隆市府的負擔也跟著增加24.3億元，共要72.23億元。議員憂心，離基捷完工還有9年，負擔費用恐再增加，甚至衝破百億，成為財政「錢坑」。市府交通處表示，第一階段由捷運基金向公營行庫借貸，第二階段會透過中央、行政院管道，希望有更多補助款。

基捷興辦機關為新北市政府，正進行基本設計，但因原物料及營運成本波動大，且缺工缺料，日前修正總經費增為1093億元，增加396億。基隆負擔額從原本48億增至72.23億元，新北市府修正計畫後將報行政院核定。

基隆市議會昨由交通處業務報告，無黨籍議員張耿輝質疑，完工前還有9年，是否成為「錢坑」？市府可以負擔嗎？並建議未來5個站要做好轉運接駁規畫。

國民黨籍議員何淑萍指出，基捷是重大建設，但不要拖垮基隆財政，缺工缺料只會愈來愈嚴重，她敢保證以後一定破百億，經費不能讓基隆全部埋單。

交通處長王圳宏說，因汐東線流標，盤點後基隆負擔增至72億元，基隆已成立軌道建設基金，下半年透過公共債務方式向公有行庫借貸支應相關建設經費。基隆不是直轄市，捷運經費持續增加，還有第二階段要推動，未來會透過中央、行政院管道，希望有更多補助款。

基隆捷運 議員

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