基隆科技執法 防行人垃圾桶被丟包

台北、基隆近日在討論路上設置垃圾桶可行性，基隆市長謝國樑力推乾淨家園政策，有意在市中心仁愛市場、廟口夜市周邊增設行人專用垃圾桶，因商家多不願門口有垃圾桶，執行過程也有波折。

新北市在台北縣時期曾試辦設置行人專用垃圾桶示範計畫，卻因被家戶垃圾包塞爆，引起周邊居民抗議，市府評估逐漸撤除，目前道路上已無垃圾桶，各風景區、夜市等地，仍可依需求設置。

基隆市議員郭美秀建議在外木山海岸增設垃圾桶，方便民眾使用，環保局納入評估。市府去年推動乾淨家園政策，要在市中心增設垃圾桶時，曾有鄰近商家和住戶反對，設置後又拆除，若要在市區設垃圾桶，除地點難覓，也要防民眾丟棄家庭垃圾包，或滿溢出來成為髒亂點，利弊仍要評估。

基隆市外木山吸引不少民眾散步、看風景，郭美秀說，時序入夏，到海邊遊客增多，建議環保局增加垃圾桶數量，方便遊客使用。

環保局長馬仲豪表示，市府推動乾淨家園政策，去年要在廟口夜市周邊街道增設垃圾桶時，部分地點遭當地商家或住戶反對。

有些地點原本有設垃圾桶，疫情期間拆除，想再裝回去也面臨阻力。民眾反對設置垃圾桶原因，是擔心無助於街道整潔，反而可能成為髒亂點。

環保局原本規畫在基隆廟口夜市出入口處的愛三路、仁三路口設置2個垃圾桶，設置後，其中1個因商家反對移往他處，但新設置地點也有人反對，最後拆除，目前只在寶島鐘表外的人行道設垃圾桶。

環保局去年在市區增設16個垃圾桶，過去清潔隊員1天清理3次，為避免民怨，已增加到5次，不定時巡查避免「爆桶」。外木山海岸遊客變多後，清潔隊也將安排人力巡查，只要垃圾桶快滿就會清理。

清潔隊長徐游宇說，如果民眾將家庭垃圾包丟進市區垃圾桶，很快就會爆桶，一旦未及時清理，垃圾很快會被堆在桶外，新設垃圾桶投入口設計成格狀，阻絕大包的垃圾，並在垃圾桶標示「科技執法」，運用移動式攝影設備監控。

雙北垃圾費隨袋徵收，部分民眾為節省垃圾袋費用，隨意打包自家垃圾，棄置於街道、公園等地垃圾桶，讓設置垃圾桶的地點，常被家用垃圾塞爆。

新北市環保局指出，在台北縣時期曾試辦設置行人專用垃圾桶示範計畫，實施後因民眾公德心不足，常被棄置大量的家戶垃圾包，反而造成市容髒亂，評估後逐漸撤除。風景區、老街、夜市、公園等處，由各管理機關依使用需求設置及維護管理，全市風景區、老街或夜市共有382個垃圾桶。