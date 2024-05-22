宣導看板未更新 環局擬統一設計

基隆市長謝國樑推動乾淨家園政策，環保局裁罰亂丟垃圾初犯罰鍰一路加碼，從1200元提高到3600元，但里鄰或傳統市場早年設置的宣導看板，有些罰鍰金額仍標示1200元。環保局長馬仲豪說，將設計統一的官方版宣導格式，並提供電子檔供里鄰社區運用。

謝國樑上任後發現市區街道常見垃圾，除增設垃圾桶，避免民眾因為不便而亂丟垃圾，同時加嚴取締力道。環保局先前依廢棄物清理法裁罰亂丟垃圾行為人，初犯多裁處最低額1200元，去年3月起提高到2400元起跳，去年10月再加碼到3600元，希望透過重罰嚇阻民眾違規行為。

過去民眾檢舉亂丟菸蒂等製造髒亂行為，須錄製光碟提出，環保局去年成立LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」，開放民眾加入後，上傳相關影片等證據就可完成檢舉，還將檢舉獎金從實收罰鍰的50%提高至75%，提高民眾協助維護市容的動力。

馬仲豪表示，亂丟垃圾罰金提高到3600元，但環保局有注意到在傳統市場或里鄰社區，有很多熱心里長製作的告示牌，上面寫的是早年罰款1200元等資訊，與現行執法方式不符。

馬仲豪說，全新的官方版宣導內容完成後，會透過提供海報和電子檔等方式，供各地區公所和里辦公處張貼使用。