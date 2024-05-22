聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣導看板未更新 環局擬統一設計

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市長謝國樑推動乾淨家園政策，環保局裁罰亂丟垃圾初犯罰鍰一路加碼，從1200元提高到3600元，但里鄰或傳統市場早年設置的宣導看板，有些罰鍰金額仍標示1200元。環保局長馬仲豪說，將設計統一的官方版宣導格式，並提供電子檔供里鄰社區運用。

謝國樑上任後發現市區街道常見垃圾，除增設垃圾桶，避免民眾因為不便而亂丟垃圾，同時加嚴取締力道。環保局先前依廢棄物清理法裁罰亂丟垃圾行為人，初犯多裁處最低額1200元，去年3月起提高到2400元起跳，去年10月再加碼到3600元，希望透過重罰嚇阻民眾違規行為。

過去民眾檢舉亂丟菸蒂等製造髒亂行為，須錄製光碟提出，環保局去年成立LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」，開放民眾加入後，上傳相關影片等證據就可完成檢舉，還將檢舉獎金從實收罰鍰的50%提高至75%，提高民眾協助維護市容的動力。

馬仲豪表示，亂丟垃圾罰金提高到3600元，但環保局有注意到在傳統市場或里鄰社區，有很多熱心里長製作的告示牌，上面寫的是早年罰款1200元等資訊，與現行執法方式不符。

馬仲豪說，全新的官方版宣導內容完成後，會透過提供海報和電子檔等方式，供各地區公所和里辦公處張貼使用。

環保局長

延伸閱讀

影／殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

解讀謝國樑民調數字...綠營眼中「仇恨值」高 打過頭藍營聲援

東岸商場爭議衝擊謝國樑支持度 基市府曝民調逾5成滿意

民調指謝國樑施政滿意度逾5成 綠議員質疑可信度

相關新聞

宜蘭高鐵延宕 選址不當？藍綠爭辯

高鐵延伸宜蘭工程進度仍停留在環境影響評估階段，縣議會昨專題報告，民進黨議員批縣府當初堅持站址位於縣政中心，而非原本中央規...

宣導看板未更新 環局擬統一設計

基隆市長謝國樑推動乾淨家園政策，環保局裁罰亂丟垃圾初犯罰鍰一路加碼，從1200元提高到3600元，但里鄰或傳統市場早年設...

基隆科技執法 防行人垃圾桶被丟包

台北、基隆近日在討論路上設置垃圾桶可行性，基隆市長謝國樑力推乾淨家園政策，有意在市中心仁愛市場、廟口夜市周邊增設行人專用...

基捷基隆負擔恐破百億 民代憂錢坑

基隆捷運總經費日前再增為1093億元，基隆市府的負擔也跟著增加24.3億元，共要72.23億元。議員憂心，離基捷完工還有...

收1.9億 台東交通罰款 去年超收7千萬

台東縣政府去年交通違規預算編列1億2千萬元，實收1億9千萬元，超收7千萬元。議員諷「公庫賺飽飽」，警方為衝績效，追逐老農...

台東知本溫泉區又有7套房拍賣 最低拍賣價格僅1百餘萬元

繼去年35間台東知本溫泉套房法拍民眾搶標後，稅務局今天再次公告又有7間溫泉套房下個月4日拍賣，最低拍賣價格僅1百餘萬元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。