宜蘭高鐵延宕 選址不當？藍綠爭辯

高鐵延伸宜蘭工程進度仍停留在環境影響評估階段，縣議會昨專題報告，民進黨議員批縣府當初堅持站址位於縣政中心，而非原本中央規畫的四城站，才導致進度拖延；國民黨議員反駁，當時代理縣長、現任工程會主委陳金德也贊成在縣政中心，選址非關藍綠。縣長林姿妙表示，縣府最近已安排拜會中央，爭取推動進度。

2019年底交通部啟動高鐵延伸宜蘭可行性研究規畫，之後各方為了站址問題角力，2022年初交通部依規劃決定縣政中心以南350公尺做為站址，接著進入環評作業，2022年8月至今仍在二階環評階段。

縣政府交通處昨在縣議會專題報告表示，交通部爭取2025年底通過第二階段環評、綜合規劃陳報行政院核定後辦理設計施工，預計2036年通車。

「進度延後，此生可能搭不到。」民進黨縣議員吳宏謀等人批，當初中央已規畫站址在礁溪鄉四城站，是縣府透過關係把站址弄到縣政中心以南，讓財團在那邊炒地皮，工程進度也才受影響，如今工程進度延宕，縣府要坦承政策錯誤。

縣政府基於南來北往便捷性，2019年曾向中央建議站址在縣政中心。國民黨縣議員楊弘旻表示，當時就連陳金德都公開贊成在縣政中心，此事非關藍綠，而是專業問題。

副議長陳漢鍾與楊弘旻說，賴清德總統已就職，現任工程會主委陳金德又是宜蘭人，接下來確定聯繫窗口並加速推動，縣府若安排去拜會中央，縣議員可以陪同前往，齊心共同爭取，好讓縣民了解進度期程。

林姿妙表示，當時她尊重中央對於站址的規畫，只要盡速核定就好，縣府最近已安排要去拜會中央，爭取推動進度。