金管會將編列1200億預算 補貼花蓮地震災民房貸、信用卡等8貸款

金管會宣布，已在今日召集跨部會議，將編列1200億預算金援花蓮震災的災民，包括房貸、信用卡、信貸等八大類的貸款，給予不同的補貼利率及本金展延還款期間，此次因應央行升息，利率補貼全面上調，尤以信用卡補貼利率最高，金管會最高可補貼到12%，房貸利率則最多可補到3%，同時對受災企業戶，這次最特別之處在於中小企信保基金對100萬元以下的週轉金貸款，會將保證成數從8成提高至10成。

但金管會強調，補貼利率，仍要以原本民眾在銀行所適用的利率為準，例如，民眾原本在銀行的信用卡利率是7%，金管會就不可能補到12%。

金管會今天邀集中央銀行、內政部、農業部、交通部、經濟部、財政部、信保基金、銀行公會、信合社聯合社、產險公會、壽險公會等開會拍板定案。金管會先前有四度依災害防救法43條編列預算補貼民眾遭逢重大災害時的利息支出，這次1200億預算可說是額度最高。金管會指出，會中已請銀行及金控轉投資的融資租賃公司，比照債務展延利息補貼辦法所定期限辧理展延。

在補貼規則上，金管會共分成八大類進行補貼，包括房貸、信用卡及現金卡、信貸、保單借益、車貸、債務協商等等，其中，現行補貼利率上限原本為2%至4%，調整之後，上限大幅拉高，從3%至12%不等，以信用卡利率補貼從4%提高至12%最多，房貸利率則分成自用住宅，非自用住宅，還有以災區房屋作為擔保的其他貸款，若還沒到不能使用的程度，雖然未符合利息補貼資格，但金管會也會由銀行給予2年還本展延，而倘若房屋損毀到不能使用，則金管會將由銀行給予5年展延本金之外，還會另外給予最高3%的利率補貼。

銀行局副局長童政彰說，自用住宅利率若在2.13%之內，利息可望獲全額補貼，其他房貸利率則最高補貼上限為3%；至於信用卡的部分，除了上述的利率補貼，金管會也要求，一旦經過利率補貼的這個部分，就不可把這一塊滾到循環信用，除了房貸之外，包括車貸或債協，則有一年的還本展延，信用卡和保單借款則展延本金還款6個月。

金管會指出，目前有來申請的，只有164戶，金額5億，希望銀行多多對外加強宣導，申請期間自今年4月3日至明年4月3日，至於非適用信保基金的如農漁會的企業戶，則會另找經理銀行來協助，例如找合作金庫、農業金庫。

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