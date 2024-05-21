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「宜！蘭人市集」來了 近百特色商攤25日進駐化龍一村

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜!蘭人市集」首度來到化龍一村歷史建築群舉辦活動，本周六下午會有近百攤的特色店家進駐，讓人期待。圖／文化局提供
「宜!蘭人市集」首度來到化龍一村歷史建築群舉辦活動，本周六下午會有近百攤的特色店家進駐，讓人期待。圖／文化局提供

叫好又叫座的「宜!蘭人市集」本周六下午在宜蘭市化龍一村眷舍歷史建築登場，是宜蘭人市集首度在化龍一村舉辦，當天會有將近100多攤店家，除了特色店家、傳統美食、工藝、手作等藝文體驗，宜蘭縣公共圖書館更帶來行動書車說故事，另外也有嬰幼兒閱讀幸福好禮。

宜蘭市舊城區「化龍一村」，清朝時期就是軍事基地，後來成為眷舍。2015年縣府將其登錄為「化龍一村眷舍群」歷史建築，接著啟動修復再利用，園區共保留9棟建築群，5棟為二戰後的近代眷舍、4棟是日式眷舍，規劃兒少書房及樂齡書房等，成為具歷史文化氣息的觀光亮點。

文化資產融入民眾生活，縣文化局首波以「化龍點睛曉學堂」系列活動揭開文化資產再利用的序曲，4月份起就有戲曲音樂、戲曲DIY，親子共讀、主題書展、文學講座、親子繪畫及手作體驗課程等。

「宜!蘭人市集」之前都在羅東文化工場，這次終於來到宜蘭市！名為「化龍揪茶隊」的宜蘭人市集本周六25日下午2點在化龍一村登場，邀請近100多攤店家，除了在地特色店家、傳統美食、工藝、手作等藝文體驗，宜蘭縣公共圖書館也帶來行動書車「畫家來說故事」主題活動。

嬰幼兒閱讀推廣活動也訂於當天下午2點在化龍一村起跑，辦理「寶寶借閱證」者可獲贈限量版的閱讀幸福好禮-創作繪本「好熱的夏天」。相關領取資訊可上宜蘭縣公共圖書館官網查詢(https://library.e-land.gov.tw/)。

「宜!蘭人市集」首度來到化龍一村歷史建築群舉辦活動，本周六下午會有近百攤的特色店家進駐，讓人期待。圖／文化局提供
「宜!蘭人市集」首度來到化龍一村歷史建築群舉辦活動，本周六下午會有近百攤的特色店家進駐，讓人期待。圖／文化局提供
「宜!蘭人市集」首度來到化龍一村歷史建築群舉辦活動，本周六下午會有近百攤的特色店家進駐，讓人期待。圖／文化局提供
「宜!蘭人市集」首度來到化龍一村歷史建築群舉辦活動，本周六下午會有近百攤的特色店家進駐，讓人期待。圖／文化局提供
「宜!蘭人市集」首度來到化龍一村歷史建築群舉辦活動，本周六下午會有近百攤的特色店家進駐，讓人期待。圖／文化局提供
「宜!蘭人市集」首度來到化龍一村歷史建築群舉辦活動，本周六下午會有近百攤的特色店家進駐，讓人期待。圖／文化局提供

宜蘭 文化資產 歷史建築

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