「宜！蘭人市集」來了 近百特色商攤25日進駐化龍一村

叫好又叫座的「宜!蘭人市集」本周六下午在宜蘭市化龍一村眷舍歷史建築登場，是宜蘭人市集首度在化龍一村舉辦，當天會有將近100多攤店家，除了特色店家、傳統美食、工藝、手作等藝文體驗，宜蘭縣公共圖書館更帶來行動書車說故事，另外也有嬰幼兒閱讀幸福好禮。

宜蘭市舊城區「化龍一村」，清朝時期就是軍事基地，後來成為眷舍。2015年縣府將其登錄為「化龍一村眷舍群」歷史建築，接著啟動修復再利用，園區共保留9棟建築群，5棟為二戰後的近代眷舍、4棟是日式眷舍，規劃兒少書房及樂齡書房等，成為具歷史文化氣息的觀光亮點。

把文化資產融入民眾生活，縣文化局首波以「化龍點睛曉學堂」系列活動揭開文化資產再利用的序曲，4月份起就有戲曲音樂、戲曲DIY，親子共讀、主題書展、文學講座、親子繪畫及手作體驗課程等。

「宜!蘭人市集」之前都在羅東文化工場，這次終於來到宜蘭市！名為「化龍揪茶隊」的宜蘭人市集本周六25日下午2點在化龍一村登場，邀請近100多攤店家，除了在地特色店家、傳統美食、工藝、手作等藝文體驗，宜蘭縣公共圖書館也帶來行動書車「畫家來說故事」主題活動。