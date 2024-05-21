台東知本溫泉區又有7套房拍賣 最低拍賣價格僅1百餘萬元

繼去年35間台東知本溫泉套房法拍民眾搶標後，稅務局今天再次公告又有7間溫泉套房下個月4日拍賣，最低拍賣價格僅1百餘萬元。房仲業者預估7間千萬元就可標得。

局長李素琴表示，這7間温泉套房因業者滯欠房屋稅及地價稅，促請法務部行政執行署花蓮分署啟動拍賣程序，拍賣物件為1筆土地及7間套房，其中套房最低拍賣價格僅1百餘萬元，最大間坪數有10坪左右。

法務部行政執行署花蓮分署訂於6月4日拍賣知本地區1筆土地及7間温泉套房，民眾可至分署網站，透過360度實境拍攝照片暸解拍賣物件。

由於該拍賣地點位處温泉勝地，鄰近金針山、曙光園區及多良車站等著名觀光景點，是喜好泡湯民眾休閒養生的最佳據點，去年拍賣35間，吸引全國各地民眾搶標，並順利拍出33戶。

據了解，遭拍賣的溫泉套房為「逸軒溫泉天廈大樓」，房齡約30年左右，面積27至72平方公尺不等，過去做為飯店和出租房使用。不過，近幾年從陸客不能來台旅遊後，生意大受影響，加上次疫情肆虐，入住率慘淡。

房仲業者表示，去年6月有33戶標售出去，這次底標價格底價最低1百多萬元，若以均價算，7間有可能千萬元可標得，轉手率不算低的情況下，應很多會想搶便宜。