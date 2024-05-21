花蓮醫消創救心綠色通道 4年救援102位心肌梗塞患者
花蓮縣消防局與慈濟醫院合作，透過到院前12導程心電圖監測及判讀，由心臟內科醫師即時線上判定，一旦判斷為急性心肌梗塞時，醫院在病人抵達前，完成前置作業準備，病人進入急診室後啟動綠色通道，立即送往心導管室手術救治，減少急救時間，4年下來順利挽救102位心肌梗塞病人。
花蓮縣地理狹長，醫療資源不均，可以實施24小時心導管的醫院皆集中在北區，因此消防局與慈濟醫院合作，將搶救工作延伸至到達醫院前。推動所屬23個分隊配置12導程心電圖機，並創立心電圖判讀群組，由花蓮縣各心臟內科醫師協助判定。
若判斷為急性心肌梗塞時，救護車就會將病人送往有心導管室的醫院治療，且高級救護技術員在救護車上能提供口服藥物給心肌梗塞病人。在偏遠地區病患，消防局啟動2輛救護車接力後送，即時將病患送至花蓮市的醫院，減少在地區醫院等待掛號與轉院的時間。
去年8月，蕭先生在復健診所治療中，突然感到胸悶、冒冷汗及全身無力，診所醫師初評為急性心肌梗塞，隨即由救護車送醫，判讀團隊收到回傳的心電圖，確診為急性心肌梗塞，經綠色通道至心導管室搶救。從團隊收到心電圖到打通血管、放置支架，全程60分鐘內完成。
「希望鄉親在這樣的機制下，能迅速得到醫療處置，早日恢復健康」花蓮縣消防局副局長李龍聖說，感謝醫院的支持與協助，經過4年的努力，達成偵測100例心肌梗塞，並啟動綠色通道的個案紀錄，相信未來必能嘉惠更多有需要的鄉親。
慈濟醫院副院長王志鴻表示，以最快的速度將堵塞的血管打通，避免心臟肌肉壞死，是救心醫師最重要的指標，很感恩消防局團隊願意提供機會，讓醫療團隊能與消防局一起為花東急性心肌不良病患提供最好的照護。
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