花蓮醫消創救心綠色通道 4年救援102位心肌梗塞患者

花蓮縣消防局與慈濟醫院合作，透過到院前12導程心電圖監測及判讀，由心臟內科醫師即時線上判定，一旦判斷為急性心肌梗塞時，醫院在病人抵達前，完成前置作業準備，病人進入急診室後啟動綠色通道，立即送往心導管室手術救治，減少急救時間，4年下來順利挽救102位心肌梗塞病人。

花蓮縣地理狹長，醫療資源不均，可以實施24小時心導管的醫院皆集中在北區，因此消防局與慈濟醫院合作，將搶救工作延伸至到達醫院前。推動所屬23個分隊配置12導程心電圖機，並創立心電圖判讀群組，由花蓮縣各心臟內科醫師協助判定。

若判斷為急性心肌梗塞時，救護車就會將病人送往有心導管室的醫院治療，且高級救護技術員在救護車上能提供口服藥物給心肌梗塞病人。在偏遠地區病患，消防局啟動2輛救護車接力後送，即時將病患送至花蓮市的醫院，減少在地區醫院等待掛號與轉院的時間。

去年8月，蕭先生在復健診所治療中，突然感到胸悶、冒冷汗及全身無力，診所醫師初評為急性心肌梗塞，隨即由救護車送醫，判讀團隊收到回傳的心電圖，確診為急性心肌梗塞，經綠色通道至心導管室搶救。從團隊收到心電圖到打通血管、放置支架，全程60分鐘內完成。

「希望鄉親在這樣的機制下，能迅速得到醫療處置，早日恢復健康」花蓮縣消防局副局長李龍聖說，感謝醫院的支持與協助，經過4年的努力，達成偵測100例心肌梗塞，並啟動綠色通道的個案紀錄，相信未來必能嘉惠更多有需要的鄉親。