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抗癌勇士、小6學生混血兒榮獲總統教育獎 今開畫展圓夢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國立陽明交大醫院院長楊純豪送花給抗癌勇士林子陽，感佩他的勇氣與展現生命的美好力量。記者戴永華／攝影
國立陽明交大醫院院長楊純豪送花給抗癌勇士林子陽，感佩他的勇氣與展現生命的美好力量。記者戴永華／攝影

日前剛公布總統教育獎的宜蘭獲獎人林子陽是一位混血兒，也是抗癌勇士。他愛畫畫，強忍化療不舒服，為了不讓母親難過，透過繪畫轉移注意力，並透露他想開畫展；幾個單位幫他圓夢籌辦展覽，在今天在陽大附醫開幕展出的作品中，出現很多機器人圖案，展現他想打敗病魔的強大勇氣。

活潑敏捷的林子陽長得頭好壯壯，絲毫看不出來是罹患過腦瘤的孩子。今天畫展開幕前播放一段紀錄影片，訴說林子陽勇敢抗癌與母親一路走來的偉大陪伴。

就讀小學六年級的林子陽，爸爸是美國人擔任英文老師，媽媽是台灣人。出生3個月時，父親心臟疾病過世，媽媽辛苦扶育他，卻發現這孩子經常好動易怒，情緒很難控制，在小學二年級檢查發現因為長了腦瘤所造成。

化療與電療等治療過程，非常不舒服，他看著媽媽擔心難過與操勞，不敢抱怨訴說不舒服，靠著畫畫轉移病痛感及注意力，病情終於獲得控制。他擔任志工回饋社會，有一次送飲料到醫院，院方人員聊天中問他將來想做什麼？孩子天真回答想開畫展、當畫家。

這次獲得移民署築夢計畫支持與宜萱婦幼關懷協會合作，同時也邀請另外4位小畫家共同在國立陽明交通大學附設醫院舉辦「人性的光輝-聯合畫展」。今開幕展出40畫作中，很多是機器人圖案，展現打敗病魔的強大勇氣，林子陽以自己的抗癌經驗告訴大家，維持好心情與藥物治療，可以打敗癌症。

陽明交大醫院院長楊純豪表示，從繪畫中感受到生命可貴、愛的力量，他很敬佩林子陽積極正向的人生觀與對抗癌症的勇氣，想像若換成是他自己，能否如此勇敢？子陽還能以自己的力量去幫助別人，如此強大心理素質，他還要找時間好好跟子陽聊一聊，歡迎大家欣賞畫展，展出至7月底。

「人性的光輝-聯合畫展」作品中，有很多是機器人圖樣，不但傳遞溫暖，也展現打敗病魔的強大勇氣。記者戴永華／攝影
「人性的光輝-聯合畫展」作品中，有很多是機器人圖樣，不但傳遞溫暖，也展現打敗病魔的強大勇氣。記者戴永華／攝影
抗癌勇士林子陽（前排右五）與小小畫家吳首蓁、黃曉柔、吳宇涵、葉柏承受邀參與「人性的光輝-聯合畫展」。記者戴永華／攝影
抗癌勇士林子陽（前排右五）與小小畫家吳首蓁、黃曉柔、吳宇涵、葉柏承受邀參與「人性的光輝-聯合畫展」。記者戴永華／攝影
移民署送花及抗癌勇士林子陽。記者戴永華／攝影
移民署送花及抗癌勇士林子陽。記者戴永華／攝影

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