快訊

通勤族注意！7縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

iPhone SE 4明年登場！「蘋果最親民iPhone」價格外洩 可能不再便宜了

立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵延伸宜蘭看不到進度 綠批選址不當造成延宕、藍稱陳金德也贊成現址

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
高鐵宜蘭站址位於縣政中心以南350公尺，今天在縣議會掀起掀起爭論，副議長陳漢鍾認為，站址已經確定了，現在就是要尋求連繫窗口，全力下去推動。圖／聯合報系資料照片
高鐵宜蘭站址位於縣政中心以南350公尺，今天在縣議會掀起掀起爭論，副議長陳漢鍾認為，站址已經確定了，現在就是要尋求連繫窗口，全力下去推動。圖／聯合報系資料照片

高鐵延伸宜蘭工程進度遭質疑停頓不前，縣議會今天專題報告，民進黨議員批評縣府當初堅持站址位於縣政中心，而非原本中央規劃的四城站，才導致進度拖延，縣府應坦承錯誤；國民黨議員說，當時代理縣長陳金德也贊成在縣政中心，選址是專業、非關藍綠。縣長林姿妙表示，她的態度是要中央趕快核定。

2019年底交通部啟動高鐵延伸宜蘭可行性研究規劃，之後各方為了站址問題角力，2022年初交通部依規劃決定縣政中心以南350公尺做為站址，接著進入環評作業，2022年8月至今仍在二階環評階段。縣政府交通處今在縣議會專題報告表示，交通部爭取2025年底通過第二階段環評、綜合規劃陳報行政院核定後辦理設計施工，預計2036年通車。

各黨派縣議員都懷疑高鐵延伸宜蘭能否在2036年通車？互相揶揄此生可能搭不到。民進黨縣議員吳宏謀說，當初中央已規劃站址在礁溪鄉四城站，是縣府透過關係把站址弄到縣政中心以南，讓財團在那邊炒地皮，工程進度也才受到影響，如今工程進度延宕，縣府要坦承政策錯誤。

林姿妙表示，當時她尊重中央對於站址的規劃，只要儘速核定就好，縣府最近已安排要去拜會中央，爭取推動進度。

據了解，縣政府基於南來北往便捷性，2019年曾向中央建議站址在縣政中心。國民黨縣議員楊弘旻表示，當時就連陳金德都公開贊成在縣政中心，此事非關藍綠，而是專業問題。

副議長陳漢鍾與議員楊弘旻說，賴清德總統已就職，現任工程會主委陳金德又是宜蘭人，接下來確定連繫窗口並加速推動，縣府若安排去拜會中央，縣議員可以陪同前往，齊心共同爭取，好讓縣民了解進度期程。

議員 陳金德 高鐵延伸宜蘭

延伸閱讀

林姿妙請假赴就職典禮...議會17日才收到公文 挨批不尊重

核電爭議未歇 38年前「反六輕」團隊再聚首 游錫堃：反對核能

民進黨布局2026？陳建仁1年內7度到宜蘭 綠營曝原因

賴清德第三波內閣名單揭曉 聲量「他」最高

相關新聞

高鐵延伸宜蘭看不到進度 綠批選址不當造成延宕、藍稱陳金德也贊成現址

高鐵延伸宜蘭工程進度遭質疑停頓不前，縣議會今天專題報告，民進黨議員批評縣府當初堅持站址位於縣政中心，而非原本中央規劃的四...

麻疹檢驗不用等2、3天 門諾醫院設花東首家檢驗機構

疾管署統計，花東目前通報有4例麻疹病例，其中1例確診，但花東檢驗能量有限，過去需要將檢體送往台北昆陽實驗室，等到第2天或...

基捷基隆議員憂恐負擔百億憂被拖垮 市府：向中央爭取

基隆捷運總經費日前再增為1093億元，基隆負擔額也從原本48億，增加24.3億，全部要負擔72.23億。今天上午引發議員...

振興觀光…6月入住合歡山松雪樓有補助 這族群花8千可抵1萬6

為振興花蓮震後觀光，中央6月起補助國人前往旅遊住宿，林業保育署南投分署轄管合歡山國家森林遊樂區，其轄內松雪樓、咖啡屋位屬...

狂抓違規？公庫多進帳7千萬元 台東縣議員批警抓到家門了

台東縣議會進行縣府局處單位工作檢討，議員質詢警局去年度配合縣府財政預算，交通違規預算編列1億2千萬元，歲收入達1億9千萬...

蘇花下清水便橋 30日開放大車通行

台9線蘇花公路受0403地震影響，造成158.6公里下清水橋損毀阻斷，經公路局連日搶修，上月6日先以鋼便橋搶通讓小型車通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。