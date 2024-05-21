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基捷基隆議員憂恐負擔百億憂被拖垮 市府：向中央爭取

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運基隆負擔額從原本48億，增加24.3億，全部要負擔72.23億。今天上午引發議員關切，議員擔心未來還有9年恐會再增加，有可能破百億，擔心拖垮財政。記者游明煌／攝影
基隆捷運基隆負擔額從原本48億，增加24.3億，全部要負擔72.23億。今天上午引發議員關切，議員擔心未來還有9年恐會再增加，有可能破百億，擔心拖垮財政。記者游明煌／攝影

基隆捷運總經費日前再增為1093億元，基隆負擔額也從原本48億，增加24.3億，全部要負擔72.23億。今天上午引發議員關切，議員擔心未來還有9年恐會再增加，有可能破百億，擔心拖垮財政。市府交通處表示，第一階段會由捷運基金向公營行庫借貸，未來還有第二階段要推動，會透過中央、行政院管道，希望有更多的補助款。

基隆捷運新北市政府為興辦機關，目前正在進行基本設計，但因營運物價最近波動很大，且缺工缺料，日前修正總經費增為1093億元，增加396億。基隆負擔額從原本48億，增加24.3億，全部要負擔72.23億，新北市修正計畫後將報行政院核定。

議員張耿輝說，基隆捷運未來完工前還有9年，未來是否成為「錢坑」？增加如此多市府可以負擔嗎，建議未來五個站要做好轉運接駁規畫。

議員何淑萍指出，基隆捷運是重大建設，不要拖垮基隆的財政，缺工缺料只會愈來愈嚴重，她敢保證以後一定破百億，經費不能讓基隆全部來買單。

議員曾怡芳則表示，因應未來增加車流，國道一號高公局目前正在規畫增設七堵北上出口匝道可行性委託技術服務案，她建議方案一增設大華系統北上出口匝道，好處是可以分流車輛，讓七堵、六堵、泰安不用塞到百福就能快速回家；但如果開口是在實踐路，目的是把貨櫃車、汽車分流，擔心響百福公園停車數會減少。

市府交通處長王圳宏說，因汐東線流標，盤點後基隆負擔增至72億元，基隆已經成立軌道建設基金，下半年透過公共債務方式向公有行庫借貸支應相關建設經費。基隆不是直轄市，捷運經費持續增加，未來會透過中央、行政院管道，因還有第二階段要推動，希望有更多的補助款。

王表示，第一階段有北五堵、百福、六堵、七堵、八堵等五個站，每一站會規畫轉運設施，3月成立專案辦公室，委辦計畫中有請顧問公司盤點五個站未來轉運設施。

王圳宏表示，針對國道一號要在現今五堵交流道附近增設匝道部分，目前已有三個方案，市府會再和高公局洽商，看哪一個方案最可行，可行性評估通過後，才會進行綜合規畫、規畫設計及工程。目前比較有共識的是方案二，在五堵交流道增設北上集散道路銜接到實踐路，對現階段交流道運營衝擊性較小、也比較可行，沿著基隆河堤外規畫，盡量少用到百福公園相關用地。

基隆捷運 議員

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