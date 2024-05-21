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振興觀光…6月入住合歡山松雪樓有補助 這族群花8千可抵1萬6

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山國家森林遊樂區內松雪樓、餐廳、H²Café咖啡屋位屬花蓮縣，符合震後花東獎勵旅遊補助方案。圖／東勢林管處提供
合歡山國家森林遊樂區內松雪樓、餐廳、H²Café咖啡屋位屬花蓮縣，符合震後花東獎勵旅遊補助方案。圖／東勢林管處提供

為振興花蓮震後觀光，中央6月起補助國人前往旅遊住宿，林業保育署南投分署轄管合歡山國家森林遊樂區，其轄內松雪樓、咖啡屋位屬花蓮秀林鄉，也在補助範圍，公務員國旅卡更加倍補助，只要消費8000元就能核銷補助上限1萬6000元。

林業保育署南投分署指出，花蓮4月遭強震重創，為振興當地經濟與觀光，交通部觀光署將於6月1日起推出自由行及團客住宿補助；行政院也放寬公務人員國民旅遊休假補助費措施規定，鼓勵公務員前往觀光消費，且不受原補助規範限制。

而該分屬轄管的合歡山國家森林遊樂區坐落南投仁愛與花蓮秀林交界地帶，轄內松雪樓、餐廳、H²Café咖啡屋位屬花蓮縣，符合震後獎勵補助方案，國旅卡更是只要在花蓮地區消費8000元，就能核銷補助上限16000元，期限至今年底為止。

林業保育署南投分署表示，花蓮地震重創太魯閣及縣內各地景點，其中合歡山地區受損較輕微，且正值杜鵑花花季，而松雪樓為最佳住宿環境，6月1日起更有震後振興補助，民眾可多利用到合歡山住宿用餐、踏青賞景，並順遊花蓮、南投。

此外，合歡山杜鵑花季高乘載及流量管制至6月16日，上山可善用大眾運輸系統，開車務必先查路況、遵守交通規則，維護行車安全，訂房資訊可至台灣山林悠遊網站查詢。

南投 合歡山 花蓮

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