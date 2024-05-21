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謝國樑執政…綠仇恨值高 激起藍力挺

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基市府公布最新民調，市長謝國樑施政滿意度為51.4%。圖／基市府提供
基市府公布最新民調，市長謝國樑施政滿意度為51.4%。圖／基市府提供

基隆市政府近日公布市長謝國樑施政滿意度為51.4%，交叉分析受訪者政黨傾向，發現謝在相同時、地做同樣的事，支持國民黨對象有89.3%表示滿意，反觀民進黨支持者不滿意度達85.8%，凸顯謝在綠營眼中仇恨值頗高，但泛藍選民見狀也更願意表態力挺。

基隆市政府2月1日辦理東岸商場點移交作業，引發原營運協力廠商NET不平並興訟。反謝國樑人士不滿謝主政風格發起罷免案，第1階段提議通過，目前進行第2階段連署，加上補助電動機車等政策受關注，讓謝國樑在非六都縣市長中，媒體曝光度遠高於其他百里侯。

市府委託民間機構本月15、16日做的民調結果顯示，對謝國樑就任1年多來施政表現，很滿意占13.6%、還算滿意37.8%，合計51.4%。有點不滿意17.8%、很不滿意24.5%，合計42.3%，未明確回答者占6.3%。

謝國樑說，民進黨就是猛攻他「那幾個點」，要燒出仇恨值，讓綠營支持者覺得他很壞，不論他做什麼都不滿意，民進黨打得太誇張，也會激起國民黨支持者不平，更加願意結集力量表態挺他。

民進黨市議員張顥瀚認為，基隆民眾不是非藍即綠，謝國樑從藍綠觀點解讀民調對施政沒幫助。政黨傾向民眾黨者不滿意占49.2%，高於滿意的48.7%；中立者不滿意度也有48.5%，高於滿意的42%，謝國樑應虛心檢討。

國民黨市議員韓世昱表示，部分媒體鋪天蓋地「打謝」，民眾看了可能會加深對謝國樑的誤解與不滿，討論施政應該就事論事，不分黨派才客觀，進入訴訟案件就靜待司法裁判。

基隆 民進黨 謝國樑

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