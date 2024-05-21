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成功鎮長罷免案二階連署 雙方攻防

聯合報／ 記者蔡世偉劉星君／連線報導

台東縣成功鎮長謝淑貞遭連署罷免，國民黨台東縣黨部主委吳秀華、立委黃仁昨率眾在國民黨成功鎮黨部聲援她，謝呼籲鎮民理性判斷，別受操弄與分化，如有不實指控，她一定會保留法律追訴權。另屏東縣來義鄉代表會主席、前鄉長廖志強本月18日病逝，享壽69歲，鄉代會主席一職依規定將在1個月內補選。

成功鎮長謝淑貞罷免案進入第2階段連署，支持與反對雙方在社群網站不斷交戰，國民黨昨集結鎮民代表、里長、地方耆老與仕紳聲援，縣黨部主委吳秀華說，謝淑貞上任後努力推動鎮務，大家站出來聲援，是希望鎮務能盡速回歸常軌，黃仁希望鄉親別參與罷免連署，讓地方盡快恢復和諧。

謝淑貞對利用網路散布影片，扭曲公所同仁辛苦的行為表示深惡痛絕，指過程中任何不實指控及惡意中傷，一定保留法律追訴權。

屏東縣來義鄉代表會主席、前鄉長廖志強，本月13日身體突然不適就醫，延至18日病逝。廖志強從基層做起，擔任1任鄉長、2任鄉民代表，這屆是第2任鄉代，並擔任主席。來義鄉長莊景星說，廖13日時突然身體不適，就醫進加護病房，最後家屬決定拔管，訂5月24日舉辦告別式。

屏東縣 罷免 鄉長

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