聽新聞
test
0:00 / 0:00
成功鎮長罷免案二階連署 雙方攻防
台東縣成功鎮長謝淑貞遭連署罷免，國民黨台東縣黨部主委吳秀華、立委黃仁昨率眾在國民黨成功鎮黨部聲援她，謝呼籲鎮民理性判斷，別受操弄與分化，如有不實指控，她一定會保留法律追訴權。另屏東縣來義鄉代表會主席、前鄉長廖志強本月18日病逝，享壽69歲，鄉代會主席一職依規定將在1個月內補選。
成功鎮長謝淑貞罷免案進入第2階段連署，支持與反對雙方在社群網站不斷交戰，國民黨昨集結鎮民代表、里長、地方耆老與仕紳聲援，縣黨部主委吳秀華說，謝淑貞上任後努力推動鎮務，大家站出來聲援，是希望鎮務能盡速回歸常軌，黃仁希望鄉親別參與罷免連署，讓地方盡快恢復和諧。
謝淑貞對利用網路散布影片，扭曲公所同仁辛苦的行為表示深惡痛絕，指過程中任何不實指控及惡意中傷，一定保留法律追訴權。
屏東縣來義鄉代表會主席、前鄉長廖志強，本月13日身體突然不適就醫，延至18日病逝。廖志強從基層做起，擔任1任鄉長、2任鄉民代表，這屆是第2任鄉代，並擔任主席。來義鄉長莊景星說，廖13日時突然身體不適，就醫進加護病房，最後家屬決定拔管，訂5月24日舉辦告別式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言