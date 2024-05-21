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與空氣品質有關？宜蘭肺癌發生率偏高 議長促設監測站防範

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
議長張勝德昨要求縣府重視防範空氣汙染，守護縣民健康。記者戴永華／攝影
議長張勝德昨要求縣府重視防範空氣汙染，守護縣民健康。記者戴永華／攝影

宜蘭好山好水，肺癌發生率卻偏高，議長張勝德昨天議會質詢時，關切空品是否與肺癌有關？建議縣府設監測站防範，並立牌公告PM2.5指標燈號。環保局長許嘉琦說，環保署官網或App每天會公布PM2.5數值，縣府會研議在適當地點設置，若有境外汙染警報，也會啟動應變機制。

張勝德引用衛福部統計，2020年宜蘭縣肺癌發生率排名全國第七，高於全台平均。對此，縣衛生局表示，經過團隊努力合作，2021年肺癌發生率已降到全國排名第十四，如何早期預防及發現非常重要，不僅防範空氣汙染是必要的，菸害防治也需重視，衛福部前年補助高風險族群接受低劑量電腦斷層檢查，民眾可多加利用。

張勝德表示，宜蘭向來被認為是空品良好縣市，但是宜蘭空氣品質沒有花蓮及台東好，如果以縣內做比較，鄰近工業區的冬山地區空氣品質比較差。

他也依世界衛生組織2021年的PM2.5汙染物訂定標準，24小時平均值每立方公尺不宜超過15毫克，宜蘭縣3月有12天超過、冬山地區18天超過，雖目前造成宜蘭人肺癌原因還不清楚，他建議在靠山側地點設汙染物監測站，並在蘭陽大橋橋頭立看板公告PM2.5指標燈號，民眾看到燈號可考慮是否戴口罩。

環保局長許嘉琦表示，縣府會研議在適合地點設置監測站；至於境外汙染物飄進宜蘭也是造成PM2.5偏高的原因之一，只要境外汙染警報時，會啟動應變機制，提醒大型汙染源降載。

PM2.5 宜蘭 肺癌

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