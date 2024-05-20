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「羅東林場回顧與前瞻論壇」開放報名 全程參與送限量贈品
羅東林場今年邁入100年的歷史，林業保育署宜蘭分署規劃系列活動之一，與國立宜蘭大學合辦「羅東林場回顧與前瞻論壇」開放民眾報名，論壇以宜蘭林業發展做開場，分享羅東林場文史出版、地景營造、經營轉型等主題，全程參與論壇民眾，可獲贈限量國產木竹材製作的紀念品。
羅東因太平山林業而帶動百業興起，羅東林場隨著1982年經營轉型，逐漸式微，周邊製材產業也沒落，直至2009年以「羅東林業文化園區」之名轉型，2012年13.2公頃的園區登錄為文化景觀，每年吸引80萬100萬人次遊客，成為林業文化觀光熱點。
羅東林業文化園區紀錄100年宜蘭森林產業發展與轉型，每個時代都承載著不同的使命及任務，林業署宜蘭分署與宜蘭大學森林暨自然學系合辦「羅東林場回顧與前瞻論壇」訂於6月5日上午9點至下午4點30分，在宜蘭大學教穡大樓一樓演講廳舉行，民眾事先完成線上報名，全程參與論壇，可獲贈限量紀念品。
論壇上午場由宜蘭縣史館館長廖英杰分享「宜蘭的人與山林：百年發展的回顧與反思」開場，續由台灣自然史作家吳永華分享「林場百年故事多：《松欏之味》、《松羅曼波》的歷史書寫記憶」，再由高野景觀公司總經理陳震光及宜蘭分署秘書吳思儀分別從規劃到經營分享「羅東林場：近期地景營造的落實與想像」及「林業百年新貌：從羅東林場到林業文化園區」。
下午場以產官學三方整合為議題，由宜蘭大學森林暨自然學系主任羅盛峰分享「宜大森林人與宜蘭林業的故事」開場，接著是中華林產事業協會理事長郭宗欽「宜蘭木材產業」，宜蘭分署經營企劃科科長蔡明哲分享「宜蘭分署國產木竹材的利用與推廣」，最後產官學綜合座談，詳情參閱論壇報名網址。
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