國民黨發動反罷免 台東成功鎮長對惡意中傷保留法律追訴

台東縣成功鎮民日前有人發動對成功鎮長謝淑貞罷免案，如今進入第2階段連署，國民黨在台東縣成功鎮黨發起聲援活動，呼籲鎮民挺淑貞、反罷免，讓鎮務回歸正軌。鎮長謝淑真也出席活動，強調自己奉公守法，對於不實指控、惡意中傷也將保留法律追訴權。

台東縣成功鎮長謝淑貞罷免案進入第2階段連署，但支持與反對者雙方在社群網站不斷交戰，國民黨今天在成功鎮黨部集結多位鎮民代表、里長、地方耆老、仕紳，在黨部主委吳秀華、立委黃仁帶領下，發起「挺淑貞、反罷免」聲援活動。

鎮長謝淑貞也到場感謝各界的聲援支持外，強調自己一向奉公守法，並呼籲鎮民要理性判斷是非對錯，千萬不要受操弄與分化。雖然任何公共事務都可受公評，但希望是在理性談論、實事求是的基礎下，對於所有惡意扭曲事實的行為深感痛惡無法苟同，任何不實指控及惡意的中傷，她一定會保留法律追訴權。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華認為，謝鎮長和團隊上任以來兢兢業業，努力鎮務推動，也積極提出計畫案，向中央爭取經費，面對罷免案深感遺憾及痛心。強調今天大家選擇主動站出來聲援謝鎮長，就是希望鎮務能回歸正常運作，地方恢復安定與和諧，呼籲成功鎮民拒絕操弄分化，理智抵制連署，支持謝淑貞鎮長，讓成功鎮永續發展。