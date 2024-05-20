解讀謝國樑民調數字...綠營眼中「仇恨值」高 打過頭藍營聲援

基隆市政府公布市長謝國樑施政滿意度為51.4%，過半民意支持。只是交叉分析受訪者政黨傾向，發現同一個謝國樑在相同時、地做同樣的事，支持國民黨者中有89.3%表示滿意，反觀民進黨支持者不滿意度達85.8%，民調數字凸顯謝國樑在綠營眼中「仇恨值」高，但藍營見謝被欺負，也更願意表態力挺。

基市府2月1日辦理東岸商場點移交作業，引發原營運協力廠商NET不平並興訟。不滿謝國樑主政風格民眾發起罷免案，第1階段提議已通過，目前正在進行第2階段連署，加上補助電動機車等政策受關注，讓謝國樑在非六都縣市長中，媒體曝光度遠高於其他縣市長。

市府委外在15、16日做的民調結果顯示，對謝國樑就任1年多來的施政表現，很滿意占13.6%、還算滿意37.8%，合計51.4%。有點不滿意17.8%、很不滿意24.5%，合計42.3%。未明確回答者占6.3%。

交叉分析受訪者的政黨傾向，滿意謝國樑施政比例依序是親民黨100%、國民黨89.3%、民眾黨48.7%、基進黨13.2%、民進黨10.8%。不滿意謝施政依序為基進黨86.8%、民進黨85.8%、時代力量63.1%、民眾黨49.2%、國民黨7.6%。

同樣是謝國樑施政，在同一個地方取得相同的成果，為什麼會有八成九的國民黨支持者滿意，但是也有八成五的民進黨支持者不滿意？

謝國樑說，民進黨就是打他「那幾個點」，把仇恨值打得很高，讓綠營支持者覺得他很壞，所以不論他做了什麼都不滿意。只是像金獅子等話題，民進黨打得太誇張，把他打得太慘了，也會激起國民黨支持者的不平，更加願意結集力量表態挺他。

民進黨市議員張顥瀚認為，基隆民眾並不是非藍即綠，謝國樑從藍綠觀點解讀民調對施政可能沒有幫助。像政黨傾向民眾黨者不滿意占49.2%，高於滿意的48.7%。中立及看人不看黨者 48.5%不滿意，也高於滿意的42%，謝應虛心檢討。

國民黨市議員韓世昱表示，立場偏緣的媒體有關基隆的新聞常沒有平衡報導，鋪天蓋地「打謝」，內容偏頗，民眾看了可能會加深對謝國樑的誤解與不滿。討論市長施政應該就事論事，不分黨派才客觀，進入訴訟案件就等司法裁判。