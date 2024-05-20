快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮佐倉公墓有望蓋足球場 市公所爭取經費活化

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所計畫在佐倉運動公園，建置4200平方公尺的8人制足球場，未來可提供選手訓練，並有機會舉辦大型足球比賽與活動。記者王思慧／攝影
花蓮市公所計畫在佐倉運動公園，建置4200平方公尺的8人制足球場，未來可提供選手訓練，並有機會舉辦大型足球比賽與活動。記者王思慧／攝影

花蓮市少有足球場，僅有國立花蓮高農標準足球場地，花蓮市公所向體育署爭取4400萬元經費，在前身是佐倉公墓A區的佐倉運動公園，規畫建置4200平方公尺8人制足球場，未來可提供選手訓練，並有機會舉辦大型足球比賽與活動。

市公所為向市民推廣足球運動，向體育署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」4400萬元經費，預計利用面積9.7公頃的佐倉運動公園，建置1座現代化的8人制足球場。

市公所邀請教育部體育署副署長房瑞文、中華民國棒球協會、中華職棒大聯盟及審查委員等相關單位，今天到佐倉運動公園會勘，縣議員魏嘉賢、市長魏嘉彥、建設課長徐國城、殯葬所長陳柏欣等人與會，說明與了解計畫內容。

計畫中提到，運動場以可舉辦足球競賽，良好的訓練環境為主要訴求，施作項目包括周邊排水系統、防護網、T架式投光燈、監視系統、活動看台及廁所及更衣間，場內將鋪設綠色人工草皮，不僅維護簡單，材質環保，還能減少運動員受傷的風險。

魏嘉彥表示，佐倉運動公園前身為佐倉公墓A區，感謝魏嘉賢在市長任內完成遷葬事宜，活化這塊土地，希望能打造成標準的足球場地，提供球隊訓練及舉辦足球賽事，成為複合式運動場。目前公墓B、C兩區仍進行遷葬相關作業，未來會活化這塊土地，打造市區最大、最美且大小朋友都能使用的場域。

魏嘉賢說，感謝市公所與代表會的努力，向中央爭取預算，且經體育署到場會勘，對於計畫可行性相當樂觀，希望公墓其他還未被活化的區域，未來能像A區一樣妥善運用。

花蓮市公所今天邀請相關單位到佐倉運動公園會勘，對於建置足球場計畫可行性相當樂觀。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今天邀請相關單位到佐倉運動公園會勘，對於建置足球場計畫可行性相當樂觀。圖／花蓮市公所提供

公墓 花蓮 足球 運動 魏嘉賢

延伸閱讀

送暖花蓮！中市揪團旅遊120團 用新台幣「下架」農特產

張麗善結合宮廟送愛到花蓮 宣布加碼旅遊補助300元

日本防災專家赴花蓮交流 公私協力災害應變機制

掃地震陰霾 夏戀嘉年華7月登場、盛岡山車有望11月訪花

相關新聞

國民黨發動反罷免 台東成功鎮長對惡意中傷保留法律追訴

台東縣成功鎮民日前有人發動對成功鎮長謝淑貞罷免案，如今進入第2階段連署，國民黨在台東縣成功鎮黨發起聲援活動，呼籲鎮民挺淑...

解讀謝國樑民調數字...綠營眼中「仇恨值」高 打過頭藍營聲援

基隆市政府公布市長謝國樑施政滿意度為51.4%，過半民意支持。只是交叉分析受訪者政黨傾向，發現同一個謝國樑在相同時、地做...

花蓮佐倉公墓有望蓋足球場 市公所爭取經費活化

花蓮市少有足球場，僅有國立花蓮高農標準足球場地，花蓮市公所向體育署爭取4400萬元經費，在前身是佐倉公墓A區的佐倉運動公...

520結婚好喜氣！宜蘭縣送客製化「幸福門牌」 新人大讚用心

今天5月20日，520諧音「我愛你」，不少新人選在今天結婚。宜蘭縣各戶政事務所特別提供今天登記成婚的新人「幸福門牌」，每...

宜蘭肺癌死亡率全國第七與「空氣品質」有關？ 議長要求加強監測

宜蘭好山好水，肺癌死亡率卻偏高，議長張勝德今質詢時關切空氣品質是否與肺癌有關？他以世界衛生組織訂的PM2.5標準，平均2...

蘇花公路下清水便橋拓寬 預計5月底開放大型車降速通行

台9線蘇花公路因4月3日地震影響，造成158.6公里下清水橋損毀阻斷，經公路局連日搶修，上月6日先以鋼便橋搶通讓小型車通行，經過1個多月拓寬施工，預估5月30日開放大型車通行。南澳工務段提醒，便橋加寬後可雙向通行大車，不過須降速15公里以下緩慢通過，預計年底才完成原橋重建。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。