花蓮佐倉公墓有望蓋足球場 市公所爭取經費活化

花蓮市少有足球場，僅有國立花蓮高農標準足球場地，花蓮市公所向體育署爭取4400萬元經費，在前身是佐倉公墓A區的佐倉運動公園，規畫建置4200平方公尺8人制足球場，未來可提供選手訓練，並有機會舉辦大型足球比賽與活動。

市公所為向市民推廣足球運動，向體育署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」4400萬元經費，預計利用面積9.7公頃的佐倉運動公園，建置1座現代化的8人制足球場。

市公所邀請教育部體育署副署長房瑞文、中華民國棒球協會、中華職棒大聯盟及審查委員等相關單位，今天到佐倉運動公園會勘，縣議員魏嘉賢、市長魏嘉彥、建設課長徐國城、殯葬所長陳柏欣等人與會，說明與了解計畫內容。

計畫中提到，運動場以可舉辦足球競賽，良好的訓練環境為主要訴求，施作項目包括周邊排水系統、防護網、T架式投光燈、監視系統、活動看台及廁所及更衣間，場內將鋪設綠色人工草皮，不僅維護簡單，材質環保，還能減少運動員受傷的風險。

魏嘉彥表示，佐倉運動公園前身為佐倉公墓A區，感謝魏嘉賢在市長任內完成遷葬事宜，活化這塊土地，希望能打造成標準的足球場地，提供球隊訓練及舉辦足球賽事，成為複合式運動場。目前公墓B、C兩區仍進行遷葬相關作業，未來會活化這塊土地，打造市區最大、最美且大小朋友都能使用的場域。