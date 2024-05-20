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520結婚好喜氣！宜蘭縣送客製化「幸福門牌」 新人大讚用心
今天5月20日，520諧音「我愛你」，不少新人選在今天結婚。宜蘭縣各戶政事務所特別提供今天登記成婚的新人「幸福門牌」，每一面客製化門牌都刻有結婚日期及幸運路名，記錄最甜美的一刻，同時提供拍照專區服務，讓新人大讚縣府很用心。
縣政府民政處表示，「幸福門牌」以雷射木雕技術製作，每塊門牌都刻印新人合照、結婚日期（或幸運號碼）及吉祥路名，獨一無二，充滿個人特色，希望透過別具意義的禮物，刻畫每對新人愛情故事，讓幸福沒有時間限制，開啟美好生活旅程。
今天共有365對新人預約登記製作客製化「幸福門牌」，其中劉小姐與林先生的愛情故事始於工作交集，劉小姐欣賞林先生的成熟穩重，讓她很有安全感，林先生經常為她準備愛心便當，4年相識相戀、溫馨接送情，最終選在520互許未來，牽手走入人生下半場。
另一對新人王小姐與陳先生透過網路交友平台相識，由於王小姐家住台中，陳先生經歷台中與宜蘭250公里往返的遠距離戀愛考驗後，決定在共築愛巢。王小姐說，剛好今天也是先生的生日，挑在520登記不僅別具意義，也永遠會記得特別的日子。
民政處表示，除了限量幸福門牌致贈新人外，戶政事務所也提供拍照服務製作證書，縣府為提高年輕人生養意願，逐年提高生育津貼、產檢交通費，建立育兒資源平台、托育服務、設置親子館、保母媒合、育兒親子包等福利政策，希望藉由生、養教育、支持性補助等措施，減輕育兒經濟負擔及壓力，讓新人或適合育齡的夫妻願意生養子女。
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