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520結婚好喜氣！宜蘭縣送客製化「幸福門牌」 新人大讚用心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府贈送520結婚的新人「幸福門牌」，每面客製化門牌都刻有結婚日期及幸運路名，記錄最甜美的一刻。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府贈送520結婚的新人「幸福門牌」，每面客製化門牌都刻有結婚日期及幸運路名，記錄最甜美的一刻。記者戴永華／攝影

今天5月20日，520諧音「我愛你」，不少新人選在今天結婚宜蘭縣各戶政事務所特別提供今天登記成婚的新人「幸福門牌」，每一面客製化門牌都刻有結婚日期及幸運路名，記錄最甜美的一刻，同時提供拍照專區服務，讓新人大讚縣府很用心。

縣政府民政處表示，「幸福門牌」以雷射木雕技術製作，每塊門牌都刻印新人合照、結婚日期（或幸運號碼）及吉祥路名，獨一無二，充滿個人特色，希望透過別具意義的禮物，刻畫每對新人愛情故事，讓幸福沒有時間限制，開啟美好生活旅程。

今天共有365對新人預約登記製作客製化「幸福門牌」，其中劉小姐與林先生的愛情故事始於工作交集，劉小姐欣賞林先生的成熟穩重，讓她很有安全感，林先生經常為她準備愛心便當，4年相識相戀、溫馨接送情，最終選在520互許未來，牽手走入人生下半場。

另一對新人王小姐與陳先生透過網路交友平台相識，由於王小姐家住台中，陳先生經歷台中與宜蘭250公里往返的遠距離戀愛考驗後，決定在共築愛巢。王小姐說，剛好今天也是先生的生日，挑在520登記不僅別具意義，也永遠會記得特別的日子。

民政處表示，除了限量幸福門牌致贈新人外，戶政事務所也提供拍照服務製作證書，縣府為提高年輕人生養意願，逐年提高生育津貼、產檢交通費，建立育兒資源平台、托育服務、設置親子館、保母媒合、育兒親子包等福利政策，希望藉由生、養教育、支持性補助等措施，減輕育兒經濟負擔及壓力，讓新人或適合育齡的夫妻願意生養子女。

宜蘭縣政府贈送520結婚的新人「幸福門牌」，每面客製化門牌都刻有結婚日期及幸運路名，記錄最甜美的一刻。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府贈送520結婚的新人「幸福門牌」，每面客製化門牌都刻有結婚日期及幸運路名，記錄最甜美的一刻。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府贈送520結婚的新人「幸福門牌」，每面客製化門牌都刻有結婚日期及幸運路名，記錄最甜美的一刻。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府贈送520結婚的新人「幸福門牌」，每面客製化門牌都刻有結婚日期及幸運路名，記錄最甜美的一刻。記者戴永華／攝影

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