宜蘭肺癌死亡率全國第七與「空氣品質」有關？ 議長要求加強監測

宜蘭好山好水，肺癌死亡率卻偏高，議長張勝德今質詢時關切空氣品質是否與肺癌有關？他以世界衛生組織訂的PM2.5標準，平均24小時每立方公尺汙染物不宜超過15微克做比對，宜蘭3月將近一半的天數超過，建議縣府設監測站做好防範，並立牌公告PM2.5指標燈號，提醒民眾戴口罩。

張勝德引用統計資料，2020年宜蘭縣肺癌死亡率排名全國第七，高於全台平均。對此縣衛生局表示，宜蘭努力防範，2022年肺癌發生率全國第十四，死亡率也降到與全國平均值差不多，肺癌死亡與發生率是公衛關注的全國性問題，所以衛福部補助高風險族群接受低劑量電腦斷層檢查，籲請民眾避免抽菸。

議長張勝德今天足足質詢40分鐘，縣長林姿妙因參加賴清德就職典禮，由副縣長林茂盛帶領主管備詢。張勝德表示，宜蘭向來被認為是空氣品質良好的縣市，但是宜蘭空氣品質沒有花蓮及台東好，如果以縣內做比較，鄰近工業區的冬山地區空氣品質比較差。

他依照世界衛生組織2021年針對PM2.5汙染物訂定標準，24小時平均值每立方公尺不宜超過15毫克，宜蘭縣3月份有12天超過、冬山地區3月份有18天超過，雖然目前造成宜蘭人肺癌的原因還不清楚，他建議在靠近山側的地點設汙染物監測站，並在蘭陽大橋橋頭立看板公告PM2.5指標燈號，民眾看到燈號可考慮是否要戴口罩。