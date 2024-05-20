蘇花公路下清水便橋拓寬 預計5月底開放大型車降速通行

台9線蘇花公路因4月3日地震影響，造成158.6公里下清水橋損毀阻斷，經公路局連日搶修，上月6日先以鋼便橋搶通讓小型車通行，經過1個多月拓寬施工，預估5月30日開放大型車通行。南澳工務段提醒，便橋加寬後可雙向通行大車，不過須降速15公里以下緩慢通過，預計年底才完成原橋重建。

花蓮地震後下清水橋崩毀，經專業技師檢視，發現日據時期舊橋結構及承載力尚佳，便在長度10公尺的舊橋面上，增設12公尺長鋼梁，並開闢二端引道銜接既有公路，於4月6日完成單線雙向開放限重5噸小型車通行。但因寬度不足，大型車無法通過，東部往台北的貨車只能往南走，增加三倍以上車程。

南澳工務段副段長劉錦龍表示，本來預計5月31日開放大車，應會提前至30日開放，將現有的便橋加寬，開放雙向通行大型車，但大車要降速15公里以下慢行通過，小車也要減速通行。在原橋部分，便橋與重建橋基礎有共構，會在原址重建，預計年底前完工。

劉錦龍指出，原本蘇花公路有50、80毫米時雨量，3小時130毫米、24小時350毫米降雨量的封路標準，經過這次地震後，有「打8折」降低封路標準。