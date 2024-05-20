台東預約接駁App不叫座 民代盼改善平台功能

TTGO台東預約接駁服務今年元月上路，提供長濱、成功、東河等缺乏火車大眾交通運輸工具鄉鎮居民接駁服務。議員批，服務平台上線近5個月，App下載數僅140人次，不能跨鄉鎮使用、功能太複雜、限制太多。

交觀處說，業者下鄉逐戶拜會居民，文建站及教會通勤使用有顯著增加，持續精進改善缺失。

TTGO台東預約接駁服務提供台東市之外各鄉鎮預約接駁，可從住家至火車站、醫院、鄉公所或學校等地，透過網站、App及電話預約，搭車日前3天預約，不提供隨招隨停。

議員簡維國指出，App平台上線至今5個月，使用率低，要有共乘才能叫車不合理，平台設計太複雜。其次，僅限制同一鄉鎮使用接駁服務，這樣是自廢武功，變成偏鄉自己的交通運具。

交觀處回應，TTGO是補足偏鄉交通的最後一哩路，上路之初確實出現始料未及的狀況，一次至少1人預約可能會遇到另1人臨時取消搭車，跨鄉鎮使用也是多數人的交通需求，已把範圍擴大，另請業者進入偏鄉，挨家挨戶了解需求，上月底開始有快速成長。

簡維國建議，政策推動初期要讓利或提供優惠，否則縣府花很多成本建置接駁服務，沒人使用失去意義，希望平台持續改善，未來能讓外縣市遊客使用。