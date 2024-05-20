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黃珊珊暗諷基隆變化不大 林右昌反擊「讓人笑破肚皮」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

內政部長林右昌在部長職務最後一天，昨回基隆慶安宮參拜。對民眾黨立委黃珊珊前天在基隆服務處開幕時，提及市民選過「基隆捷運不到基隆的市長」暗諷林右昌，並指基隆30年來改變不大，林右昌昨反擊說，黃珊珊不了解地方，「說法讓基隆人笑破肚皮」。

林右昌說，他執政8年任內翻轉基隆，讓基隆從髒髒亂亂、市政滿意度吊車尾的城市蛻變，且大幅改善基隆財政，讓基隆人充滿光榮及自信，但在最近1年多，基隆人光榮感消失。

現任市長謝國樑回應，林右昌和他當市長都有做事，但民進黨只會肯定自己、否定別人，還說出難聽的話，他非常不認同。

至於基隆捷運問題，林右昌指國民黨執政時期，基隆捷運只拉到百福社區，他執政時期才與雙北、交通部合作，讓基隆捷運可以到基隆。黃珊珊的話不只不公道，也跟基隆人理解認知有很大差距。

謝國樑說，市政是延續的，民進黨喜歡用很難聽的文字，或帶情緒性陳述去表達意見，他非常不認同這樣做法。

基隆捷運 林右昌 黃珊珊

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