聽新聞
test
0:00 / 0:00

救溺專家：追蹤器增活命機會 政府應跟上腳步

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
資深海上救援教練王銘祥說，追蹤器能增加活命機會。記者游明煌／攝影
資深海上救援教練王銘祥說，追蹤器能增加活命機會。記者游明煌／攝影

救溺達人王銘祥從事海上救援30多年，他說，盼政府要跟上科技腳步，衛星定位追蹤器能提高活命機會。海巡安檢所一名所長說，有追蹤器就像買保險，缺乏強制性較難普及。

王銘祥說，救溺過程看過無數生離死別場面，每次出任務，能不能找到人多靠運氣，建議政府要跟上科技腳步，衛星定位追蹤器有機會成為救命利器。

放流潛客下海後為何常發生漂流事件？王銘祥說，資深船長、教練深諳海流等環境變化，海流隨著潮汐變動很大，流速很強，1小時就會流2、3公里遠，海流上方和下面有可能反方向，潛水經驗不足就可能發生不測，加上教練難以照顧到每個人，都是潛水存在的風險。

李姓男子常在東北角龍洞一帶潛水，他說，衛星定位追蹤器價格不低，又沒有強制性，心想「我不會那麼倒楣吧」，目前佩戴意願不高。吳姓潛水客說，海流變化莫測，「有戴有保庇」。

水上活動疏失引發的官司屢見不鮮，屏東縣墾丁貓鼻頭外海5年前發生潛水意外，2名潛水客至今仍失蹤，屏東地院法官依過失致死罪判處沈姓遊艇船長、帶團楊姓教練各1年8個月、8個月徒刑。沈姓船長被認定未依「水域遊憩活動管理辦法」，提供具防水及衛星定位功能通訊設備給楊使用，應負過失責任較楊姓教練更重。

法界人士指出，法官認為衛星定位功能的通訊設備是意外發生時求救的重要關鍵，也成為衡量過失責任的依據。

屏東縣 教練 衛星

延伸閱讀

大陸救房市下猛藥！建案湧現人潮如菜市場 專家直言：杯水車薪

珍奶風靡美國！每個街角就1家珍奶店 茶飲專家：台灣應自豪

大陸國資入場去房市庫存 落實面臨難題？專家這樣分析

113會考／北市前幾志願落點預估 專家評建中34.6分、北一女33.8分

相關新聞

蘭陽大橋改建 一旁歷史建築舊橋卡關

蘭陽大橋過去曾因颱風洪水暴漲而封橋，第一河川分署去年4月公告治理計畫，顯示梁底高度不足，若遇洪水恐危及居民安全，須改建橋...

雲林鄉親赴花蓮旅遊 加碼補助

403地震後，因餘震不斷，花蓮觀光頹靡不振，繼台中市長盧秀燕等4位女力縣長本月初到訪花蓮，雲林縣長張麗善等人昨天也展開「...

求救追蹤器 盼成水域活動必備品

時序入夏，潛水等水上活動增溫，意外可能隨之增加，被稱為「救難神器」的海上求救追蹤器近年漸被使用，愈來愈多救難單位、放流潛...

救溺專家：追蹤器增活命機會 政府應跟上腳步

救溺達人王銘祥從事海上救援30多年，他說，盼政府要跟上科技腳步，衛星定位追蹤器能提高活命機會。海巡安檢所一名所長說，有追...

黃珊珊暗諷基隆變化不大 林右昌反擊「讓人笑破肚皮」

內政部長林右昌在部長職務最後一天，昨回基隆慶安宮參拜。對民眾黨立委黃珊珊前天在基隆服務處開幕時，提及市民選過「基隆捷運不...

台東預約接駁App不叫座 民代盼改善平台功能

TTGO台東預約接駁服務今年元月上路，提供長濱、成功、東河等缺乏火車大眾交通運輸工具鄉鎮居民接駁服務。議員批，服務平台上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。