救溺專家：追蹤器增活命機會 政府應跟上腳步

救溺達人王銘祥從事海上救援30多年，他說，盼政府要跟上科技腳步，衛星定位追蹤器能提高活命機會。海巡安檢所一名所長說，有追蹤器就像買保險，缺乏強制性較難普及。

王銘祥說，救溺過程看過無數生離死別場面，每次出任務，能不能找到人多靠運氣，建議政府要跟上科技腳步，衛星定位追蹤器有機會成為救命利器。

放流潛客下海後為何常發生漂流事件？王銘祥說，資深船長、教練深諳海流等環境變化，海流隨著潮汐變動很大，流速很強，1小時就會流2、3公里遠，海流上方和下面有可能反方向，潛水經驗不足就可能發生不測，加上教練難以照顧到每個人，都是潛水存在的風險。

李姓男子常在東北角龍洞一帶潛水，他說，衛星定位追蹤器價格不低，又沒有強制性，心想「我不會那麼倒楣吧」，目前佩戴意願不高。吳姓潛水客說，海流變化莫測，「有戴有保庇」。

水上活動疏失引發的官司屢見不鮮，屏東縣墾丁貓鼻頭外海5年前發生潛水意外，2名潛水客至今仍失蹤，屏東地院法官依過失致死罪判處沈姓遊艇船長、帶團楊姓教練各1年8個月、8個月徒刑。沈姓船長被認定未依「水域遊憩活動管理辦法」，提供具防水及衛星定位功能通訊設備給楊使用，應負過失責任較楊姓教練更重。

法界人士指出，法官認為衛星定位功能的通訊設備是意外發生時求救的重要關鍵，也成為衡量過失責任的依據。