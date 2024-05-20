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求救追蹤器 盼成水域活動必備品

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

時序入夏，潛水等水上活動增溫，意外可能隨之增加，被稱為「救難神器」的海上求救追蹤器近年漸被使用，愈來愈多救難單位、放流潛水成員佩掛，救援單位建議交通部修法，讓追蹤器成為水域活動必備品。觀光署官員說，定位設備恐有侵害隱私權疑慮，暫無推修法構想，民眾可判斷是否有需要自行添購。

今年1月雲林縣林姓男子到北港溪出海口海釣，遭到大風吹落海失蹤，家屬心急如焚發文協尋，案發15天後在雲嘉外海的外傘頂洲發現遺體。救難人員嘆，若有佩戴追蹤器，家屬不用煎熬半個月，類似悲劇能找回遺體算幸運，很多漂走多年未尋獲。

海流瞬息萬變，一旦發生意外常瞬間消失，求救追蹤器有衛星定位功能，各地陸續有潛水客被海流漂走，離開預定範圍，靠追蹤器找回案例。

基隆市救難協會總教練王銘祥說，很多人要求開放海域，但最重要是自身安全配備要提升，自己救自己，「短時間就可以找到人，不必出動直升機。」他回憶，有一次搜索救難過程中，直升機飛在漂流者正上方，他們將人救回後，直升機仍未發現目標。

王銘祥說，墾丁七星岩一帶有6成業者買追蹤器供潛水玩家使用，去年發生一起漂流事件，船家載整團潛水者出海，下水點到上水面約漂2、3公里遠，偏離預定範圍，潛水者苦等不到船家，船家依訊號源找到有戴追蹤器的人，化解一場危機。

依水域遊憩管理辦法第20條規定，載客從事潛水活動的船舶，應該配置具防水裝備及衛星定位功能的行動電話等通訊設備，供潛水教練佩戴及通訊使用。王銘祥說，經常出事的對象是學員，建議修法擴及學員要佩戴追蹤器；立槳、獨木舟、海釣、磯釣等水上活動也鼓勵使用。

中華民國災難救援協會監事薛永讀說，佩戴海上求救追蹤器找到人機會大增，搜救時間能縮短，建議成為水上活動標配，增加個人安全係數。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長游麗玉回應，定位設備恐有侵害隱私權疑慮，暫無推動修法構想，建議民眾自行判斷是否有需要，可個別添購，活動前要充分了解環境特性，及掌握天候資訊。

基隆市海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，水上活動多元，定位追蹤器對浮潛、立槳、獨木舟等安全多一層保障，將鼓勵業者讓學員佩戴使用。

修法 直升機 隱私權

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