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雲林鄉親赴花蓮旅遊 加碼補助

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
雲林縣長張麗善（前排右二），昨天到花蓮拜會縣長徐榛蔚（前排左三），並加碼觀光署振興花蓮觀光方案，只要設籍雲林縣及旅外雲林鄉親，遊花蓮且住宿者，每人補助300元。記者王思慧／攝影
雲林縣長張麗善（前排右二），昨天到花蓮拜會縣長徐榛蔚（前排左三），並加碼觀光署振興花蓮觀光方案，只要設籍雲林縣及旅外雲林鄉親，遊花蓮且住宿者，每人補助300元。記者王思慧／攝影

403地震後，因餘震不斷，花蓮觀光頹靡不振，繼台中市長盧秀燕等4位女力縣長本月初到訪花蓮，雲林縣長張麗善等人昨天也展開「支持花蓮經濟振興」行程，並宣布6月1日起，加碼觀光署振興花蓮觀光方案，補助到花蓮旅遊的雲林鄉親每人300元，盼拋磚引玉刺激地方觀光。

雲林縣長張麗善、雲林縣議會議長黃凱昨率府會團隊、各大宮廟及地方社團造訪花蓮，雲林各大宮廟及地方社團共捐贈2710萬元善款，花蓮縣長徐榛蔚代表受贈，協助災民重建家園。

張麗善說，在議會支持下，動用第二預備金，6月1日起至年底，設籍雲林及旅外雲林的鄉親，組團到花蓮住宿，每人補助300元，名額1萬名，鼓勵到花蓮旅遊。

張麗善說，雲林與花蓮是友好城市，也都是農業大縣，感同身受農產品無法往外銷售的困境。雲林也於電商平台推出「良品心蓮心」導購專區，提供花蓮15個線上農特產品的購買連結，盼幫助地方農友銷售農產品。

徐榛蔚感謝雲林送暖，並表示花蓮縣跟雲林縣的身分證字號分別是U、P開頭，加起來就是「UP、UP強強聯手」，花蓮自10日起啟動觀光振興方案，觀光署的補助也將在下月開跑，加上雲林的加碼，相信花蓮觀光季能延續到年底。

張麗善 花蓮 雲林

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