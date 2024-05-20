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蘭陽大橋改建 一旁歷史建築舊橋卡關

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
蘭陽大橋（左）防洪斷面不足，公路單位計畫改建，但因為舊橋（右）是登錄的歷史建築，全案卡關，公路單位積極爭取解除登錄，才能施工。記者戴永華／攝影
蘭陽大橋（左）防洪斷面不足，公路單位計畫改建，但因為舊橋（右）是登錄的歷史建築，全案卡關，公路單位積極爭取解除登錄，才能施工。記者戴永華／攝影

蘭陽大橋過去曾因颱風洪水暴漲而封橋，第一河川分署去年4月公告治理計畫，顯示梁底高度不足，若遇洪水恐危及居民安全，須改建橋梁，該重大工程卻卡在一旁的舊橋屬於登錄的歷史建築，在未解除登錄之前不能動。地方人士認為，為通洪安全，舊橋該拆就拆，或拆解後移置另做保留。

公路局東區養護工程分局3月提出「舊蘭陽大橋・舊橋拆解保存計畫書」送到文化局請文資委員討論、上周邀專家學者現勘，爭取改建。依作業期程，公路單位希望年底完成綜合規畫，2025年完成工程設計，2026年3月發包施工，2030年底前完工，經費25億餘元。

舊蘭陽大橋是在1934年啟用，因交通量日增，1971年橋梁拓寬，採公路橋與鐵路橋的橋墩共構，由33支鋼筋混凝土橋墩及鋼梁支撐，寬約9.6公尺，後因不敷使用。公路單位又在舊橋旁興建南下、北上各15公尺新橋，舊鐵公路橋沒有使用，被公告登錄為「歷史建築」。

由於蘭陽大橋曾3次因颱風溪水暴漲，封橋禁止通行。水利署第一河川分署去年4月20日公告治理計畫報告，顯示梁底高度不足2.55公尺，通洪斷面不足，若遇颱風、洪水就面臨封橋危機，危及橋梁兩側民眾及用路人生命財產安全。

第一河川分署表示，爭取改建橋梁是為改善防洪，但舊橋橋墩數量多，若不拆除下蓋新橋，河段橋墩數會變得更多，更不利通洪，還不如不做。

目前公路局東區分局提出全橋拆解、數位保存及局部保存3方案。文資老師莊文生建議，南北保留1至2個橋墩，以舊大橋遺物設立觀景台，若在新橋旁設置附掛橋專供行人及單車行走，也將成為宜蘭另一個有話題的文化景點。

橋梁 歷史建築 洪水

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