東岸商場爭議衝擊謝國樑支持度 基市府曝民調逾5成滿意

基隆市政府今天公布委外做的施政滿意度民意調查結果，在市長謝國樑滿意度部分，回答很滿意占13.6%，滿意37.8%，合計51.4%，顯示贏得過半市民認同。該問卷也針對東岸商場爭議、放寬電動機車申請資格政策，調查民眾意見。

基市府委託民調專家戴立安搭配畢肯市場研究公司，在5月15日、16日由訪員進行電腦輔助電話訪問方式，抽樣訪問1071人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

市府公布民調結果內容顯示，對謝國樑市長就任1年多以來的施政表現，很滿意占13.6%、還算滿意37.8%、有點不滿意17.8、很不滿意24.5%、未明確回答6.3%。

東岸商場經營權爭議那一方應該負最大責任？39%回答「現在的基隆市政府和謝國樑市長」，27.8%回答「當初簽約的基隆市政府和林右昌市長」，8.7%回答原得標廠商大日公司，4.1%和得標廠商合作的NET公司」，另有20.5%未明確回答。

基市府調整電動機車政策，放寬補助條件，回答很認同的占18%，還算認同31.3%，合計49.3%。回答不太認同17.5%，很不認同24.6%，合計42.1%，另有8.5%未明確回答。

基市府表示，今年2、3月時市府受到高度質疑與檢視，民調有所震盪，但經市府全面拚市政，局勢已漸漸趨穩，並顯示在5月的民調結果當中。市府將把民調結果作為參考，民眾若滿意會繼續保持，民眾不滿意虛心檢討，繼續努力讓更多民眾對政策有感，打造基隆成為亞洲最有愛的城市。