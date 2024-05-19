舊蘭陽大橋拆解、數位或局部保存？這關未解決 很難改建

蘭陽大橋過去曾因颱風洪水暴漲而封橋，第一河川分署去年4月公告治理計畫，顯示梁底高度不足，若遇洪水恐危及居民安全，須改建橋梁，該重大工程卻卡在一旁的舊橋屬於登錄的歷史建築，在未解除登錄之前不能動。地方人士認為，為通洪安全，舊橋該拆就拆，或拆解後移置另做保留。

公路局東區養護工程分局3月提出《舊蘭陽大橋・舊橋拆解保存計畫書》送到文化局請文資委員討論、上周邀請專家學者現勘，積極爭取改建。文化局表示，舊蘭陽大橋是已經登錄的「歷史建築」，依照程序必須先向文化局申請廢止歷史建築登錄，再走下一個文資審查程序，不能光提計畫或現勘。

交通部在2021年10月核定蘭陽大橋改建可行性評估，但工程卡在舊橋屬「歷史建築」須先處理。依作業期程，公路單位希望今年底完成綜合規劃，2025年完成工程設計，2026年3月發包施工，2030年底前完工，經費25億餘元。

據了解，舊蘭陽大橋1934年啟用，由於交通流量日增，1971年進行橋梁拓寬，公路橋與鐵路橋的橋墩共構，該橋由33支鋼筋混凝土橋墩及鋼樑所支撐的橋梁，寬約9.6公尺，但後來又不敷使用，公路單位在舊橋旁興建南下、北上各15公尺新橋，舊的鐵公路橋沒有使用，縣政府公告登錄「歷史建築」。

蘭陽大橋曾3次因為颱風造成溪水暴漲，封橋禁止通行。水利署第一河川分署2023年4月20日公告治理計畫報告，顯示梁底高度不足2.55公尺，通洪斷面不足，若遇颱風、洪水就面臨封橋危機，危及橋梁兩側民眾及用路人生命財產安全。

第一河川分署表示，爭取改建橋梁是為了改善防洪條件，舊橋的橋墩數量多，如果在不拆除情況下去蓋新橋，該河段的橋墩數變得更多，更不利於通洪，還不如不做。

公路局東區分局在《舊蘭陽大橋・舊橋拆解保存計畫書》提出全橋拆解、數位保存及局部保存3方案。縣議員楊弘旻表示，為了防洪安全，該拆就拆，要不然就是拆解移置到另外場地保留展示。

文資老師莊文生建議，南北保留1至2個橋墩，以舊大橋遺物設立觀景台，若能在新橋旁設置附掛橋，專供行人及單車行走，將成為宜蘭另一個有話題的文化景點。