花蓮5農民入選百大青農 創新產銷農產品有成

農業部百大青農名單出爐，花蓮今年有5位青農入選，分別為林俊雄、林一州、李慎行、黃榕韻、劉建生。林俊雄是太魯閣族人出身，返鄉致力於推廣山蘇，林一州不但自創苦茶油品牌，更獲得多項國際大獎，李慎行、黃榕韻在有機農業耕耘有成，劉建生則採自然農法創辦生態村，成績有目共睹。

身為秀林鄉佳民部落太魯閣族人林俊雄，不捨部落長輩種植山蘇投入的成本與收入不成正比，返回部落與夥伴們開發新通路，與在地餐飲業者合作，穩定提供優質山蘇；過程中發現部落產業需要創新，便建立品牌「後山蕨起」，全心投入推廣部落山蘇。

林一州有感於食安問題，決定自己種苦茶籽、榨苦茶油，自創苦茶油品牌「東一嚴選」，向外找資源、自己摸索嘗試，從初期只有三分樹園，經過多年努力，如今他不僅與農友夥伴成立產銷班，還考取國際品油師資格，接連榮獲多項國際評鑑大獎的肯定。

瑞穗鄉鶴岡有機文旦柚農李慎行，將田區作為文旦早收技術示範園田，協助創新栽培技術發展。身兼鶴岡文旦運銷合作社理事長的他，近年幫助鶴岡地區文旦柚運銷，並開發果乾等加工品，拓展文旦多元通路。

黃榕韻為富里鄉六十石山有機農莊第二代經營者，傳承家族有機種植金針，同時積極尋求轉型，研發無咖啡因、適合所有人飲用的「忘憂茶」，去年入選「台灣百大伴手禮獎」、「農村好物」等獎項肯定。

原是建築師的劉建生，在富里鄉羅山村創辦「陽光三葉草自然生態村」，採自然農法種植稻米。其生態村的理念，是自然及人類共生的計畫，包括食物、能源及水源自給自足、有機生活方式的建立等。