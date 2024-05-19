黃珊珊砲打林右昌諷基捷 張之豪：打斷你腿還笑你瘸

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民眾黨不分區立委黃珊珊（右一）昨天在基隆成立服務處，主席柯文哲（右二）特別出席，黃珊珊砲打內政部長林右昌，諷基隆選出一位「基隆捷運不到基隆的市長」。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委黃珊珊（右一）昨天在基隆成立服務處，主席柯文哲（右二）特別出席，黃珊珊砲打內政部長林右昌，諷基隆選出一位「基隆捷運不到基隆的市長」。記者游明煌／攝影

民眾黨不分區立委黃珊珊昨天在基隆成立服務處，主席柯文哲特別出席，黃珊珊砲打內政部長林右昌，諷基隆選出一位「基隆捷運不到基隆的市長」。民進黨議員張之豪昨晚在臉書重砲回擊，指任何人都可以講「基隆捷運不到基隆」，但白藍真的沒資格，因為基隆捷運就是被他們反對到被切兩半的，這就是「打斷你腿還笑你瘸」。

「民眾黨在基隆扎根從今天開始」黃珊珊昨表示，她非常感謝基隆，她22歲當律師第一年就來基隆，當議員的法律服務，30年後她抱著感恩的心情回到基隆。

但黃珊珊說，30年來基隆變化真的不大，她砲打內政部長林右昌，指基隆選出一位「基隆捷運不到基隆的市長」，現在要去當民進黨的秘書長，基隆是一個美麗的海洋城市，但受了非常多的限制，真正的進步是謝市長上任後才慢慢看到，最近大家才開始重視基隆。

張之豪說，基隆捷運無法到基隆，就是被現在嘲笑「基隆捷運沒到基隆」的人，反對的結果。基隆捷運一開始根本沒有兩個階段，中央的規畫就是把基隆鐵路比照捷運淡水線辦理，台鐵直接改成捷運。

張之豪表示，但初始計畫出爐後，國民黨、謝國樑，與一些現在跟國民黨沆瀣一氣的人，反對基隆捷運，讓林右昌推動困難，最後只好把捷運切成兩半，讓沒爭議的第一階段（南港-八堵）先過，讓第二階段（八堵-基隆）擱置。

張之豪說，柯文哲也居功厥偉，在整個基隆捷運談判過程中，有多少時間是被台北市長柯文哲卡住，在南港這一段卡了超久，就是台北市意見一堆。當時台北市政府卡基隆捷運，也跟後來說的什麼省錢一點關係都沒有，台北市純粹就是嫌處理南港一段的路權很麻煩而已，而且在他們眼中，10萬基隆通勤族，在台北市每天上百萬的移動人流裡，小菜一碟而已，台北市政府並不稀罕。白藍政客，繼續畫餅充飢，騙人騙自己。

基隆捷運 張之豪

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