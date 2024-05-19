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東基首台正子儀就位 癌檢不用跑外縣市

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東基督教醫院昨成立核子醫學科，引進全台最新型號正子儀器，預計7月啟用。記者 尤聰光／攝影
台東基督教醫院昨成立核子醫學科，引進全台最新型號正子儀器，預計7月啟用。記者 尤聰光／攝影

台東癌症放射治療資源不足，基督教醫院分擔在地重症醫療，相繼購置引進電腦斷層掃描儀及磁振造影掃描儀，但獨缺正子掃描儀。醫院集結1萬8300人愛心，昨成立核子醫學科且安裝正子儀，7月起病友無須遠赴外縣市接受檢查。

前年有病友為檢查身體病灶，預約北部醫院排定正子儀檢查，未料，醫院沒床位，不得已只能返回台東，這個案例讓東基加速啟動正子儀購置計畫，短短1年多的時間購置成功，已完成安裝、測試和驗收。

昨日是東基60周年感恩禮拜，院方宣告成立核子醫學科，由擁有豐富經驗的張賴昇平擔任核醫科主任。他說，過去看診都會講「美國很近、台東很遠」，凸顯台東醫療的不足，但在正子掃描儀就位後，這句話將會成過去，也會從東基開始成為突破口；未來將大幅降低台東病友到外地治療的困擾，更不用長時間排等檢查。

張賴昇平指出，這部正子儀不僅是台東第1台，更是全台最新型號、最先進的儀器，一般正子儀可以偵測到0.5公分的病灶，但東基這台可以偵測到0.3公分，且處理速度相當快，全面數位化。

院方表示，正子掃描是檢測癌症病灶時，正確度最高且最有效率的方式，對容易轉移或第3、4期癌症診斷有很大助益。

台東 癌症 醫學

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