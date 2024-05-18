基隆軍港戰技館估下半年完工 童子瑋將協調國防部開放民眾使用

原本在基隆港東岸威海營區軍港西遷後，在西15碼頭的戰技館預計在今年下半年度完工，交由海軍131艦隊官兵體能訓練，戰技館共有3層樓擁有室內泳池、綜合球場與跑道，運動設施相當完善，主要是要讓海軍官兵訓練體能。議長童子瑋建議在不影響海軍的情況下，開放給基隆市民使用，補足西岸地區欠缺的運動設施資源，他將協調國防部盡力促成。

戰技館共分3樓層，1樓為室內50公尺長的游泳池、2樓有籃球場、羽球場，3樓則有4百公尺長的室內跑道，整體空間規畫明亮、寬敞，運動時一旁就是可以眺望海景的大片帷幕玻璃。

童子瑋今天前往參觀，他說，基隆市區空間狹隘而多雨，且有港口分割東西岸，市民室內的運動需求難以滿足。而戰技館的位置正好能補足西岸地區相對欠缺的運動設施資源。為活絡場館與提升國軍形象的目標，未來海軍131艦隊的戰技館應適度向基隆市民與公共活動來開放使用。