四接爭議彭啟明將親拜訪 謝國樑：熱情接待、深度討論

基隆協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）引發爭議，準環境部長彭啟明表示，他上後任會親自拜會基隆市長謝國樑，針對四接議題討論。謝國樑今晚對此回應表示，「會熱情地接待彭部長，雙方進行深度的討論」。

謝國樑先前提到，將拜訪彭啟明，基隆以漁業和海洋生態聞名於世，這些豐富的海洋資源都是值得珍惜和保護的寶貴財富，但台電計畫在協和發電廠外海建造的四接天然氣接收站，讓許多人擔心可能會破壞海洋生態，期待環境部在四接環評案中能夠站在保護自然生態和海洋環境的立場上，為大自然發聲。

協和火力發電廠台電規畫轉型為液化天然氣發電，將在外木山海域填海造地興建四接，目前還在環評階段。環保團體組成「守護外木山行動小組」反對並發起公投連署，但被行政院認定違反中央法規撤銷，引發爭議。

彭啟明接受本報專訪時表示，地方意見如增加航運管理等將會考量納入，他上後任也會親自拜會基隆市長謝國樑，針對四接及其他環境議題進行討論，另預計在3個月內走訪環團。