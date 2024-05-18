快訊

昨立院大亂鬥…女兒問「媽媽妳有沒有受傷？」 王鴻薇淚崩

四接爭議彭啟明將親拜訪 謝國樑：熱情接待、深度討論

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
準環境部長彭啟明將拜會，基隆市長謝國樑今晚表示，「會熱情的接待彭部長，雙方進行深度的討論」。記者游明煌／攝影
準環境部長彭啟明將拜會，基隆市長謝國樑今晚表示，「會熱情的接待彭部長，雙方進行深度的討論」。記者游明煌／攝影

基隆協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）引發爭議，準環境部長彭啟明表示，他上後任會親自拜會基隆市長謝國樑，針對四接議題討論。謝國樑今晚對此回應表示，「會熱情地接待彭部長，雙方進行深度的討論」。

謝國樑先前提到，將拜訪彭啟明，基隆以漁業和海洋生態聞名於世，這些豐富的海洋資源都是值得珍惜和保護的寶貴財富，但台電計畫在協和發電廠外海建造的四接天然氣接收站，讓許多人擔心可能會破壞海洋生態，期待環境部在四接環評案中能夠站在保護自然生態和海洋環境的立場上，為大自然發聲。

協和火力發電廠台電規畫轉型為液化天然氣發電，將在外木山海域填海造地興建四接，目前還在環評階段。環保團體組成「守護外木山行動小組」反對並發起公投連署，但被行政院認定違反中央法規撤銷，引發爭議。

彭啟明接受本報專訪時表示，地方意見如增加航運管理等將會考量納入，他上後任也會親自拜會基隆市長謝國樑，針對四接及其他環境議題進行討論，另預計在3個月內走訪環團。

四接 謝國樑

延伸閱讀

【即時短評】謝國樑陷罷免案 柯文哲「藍白合」助拳力抗？

四接將納地方意見 準環境部長彭啟明：親自拜會謝國樑

減塑阻礙？市場、夜市尚未納禁限用範圍 彭啟明指它成首個示範區

推環境部數位轉型 彭啟明：主管要會分析數據、寫程式「目標被挖角」

相關新聞

四接爭議彭啟明將親拜訪 謝國樑：熱情接待、深度討論

基隆協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）引發爭議，準環境部長彭啟明表示，他上後任會親自拜會基隆市長謝國樑，針對四接...

台日友誼步道揭牌 淡蘭古道基隆暖東峽谷步道接軌國際

淡蘭古道之一的基隆暖東峽谷步道，與日本宮城偶來步道的登米路線今天在基隆市暖東峽谷締結友誼關係，基隆市市長謝國樑、立委林沛...

「東浪年華」嗨翻杉原灣 比基尼女模熱情助陣

一連2天的台東杉原灣東浪嘉年華活動今天登場，首日上午邀比基尼女模為活動揭開序幕，隨即展開沙灘排球賽及SUP競速賽，重頭戲...

基市府催生「好孕乘三」補助產檢車資、營養品及孕裝費2萬元

基隆市政府為鼓勵媽媽安心懷孕，今天宣布「基隆好孕乘三」計畫，補助孕婦產檢車資、營養品及孕裝費，一個孕期可分2階段申請，每...

影／猛按喇叭催促前方禮讓學生車輛 公車駕駛遭投訴挨罰

基隆市全力推動路口行人友善政策，目前多數汽機車在路口遇到行人通過斑馬線時，多會停下禮讓行人先行，但上月市公車204路線陳...

基隆生命典藏館 30日第3次招標

基隆舊納骨塔計畫改建為生命典藏館，但工程延宕2年，民眾苦等不到新塔位，民代要求檢討施工項目盡速發包，別再拖下去。市府表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。